陸30歲科技網紅研製12公尺液體動力火箭　飛行高度3.7公里

▲盧馭龍親自調適火箭發動機。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名30歲科技網紅盧馭龍日前率領團隊自製液體燃料火箭「深圳先鋒號」，並於2026年2月在青海冷湖無人區完成發射，飛行高度達3.7公里，刷新當地液體火箭升空高度紀錄，引起輿論關注其以民間小型團隊挑戰航太技術的成果。

《極目新聞》報導，2026年2月，一枚高12米（公尺，下同）、起飛推力20噸的液體燃料火箭「深圳先鋒號」在青海冷湖無人區發射，飛行高度達3.7公里，刷新當地液體火箭發射高度紀錄，該火箭由深圳95後創業者盧馭龍率領團隊打造。在社交平台，盧馭龍也是擁有超過一百萬粉絲的博主，帳號發佈自己「手搓」火箭的視頻（影片）。

▲深圳先鋒號在青海無人區發射。（圖／翻攝極目新聞）

盧馭龍自小對科技有著高度興趣，少年時期即在家中進行各項科學實驗，還透過參與電視節目與販售科普器材取得資金。其父親盧學東表示，兒子個性自主，對認定的事情相當堅持，即便曾因化學實驗發生事故受傷，仍未放棄相關研究。

其後，盧馭龍的興趣逐漸轉向電氣與航太領域，透過改造設備與網路交流持續精進技術，並成立深圳馭龍航天科技公司，建立較為完整的研發與管理流程。此次「深圳先鋒號」由5人團隊在15天內完成總裝，在僅加注六分之一燃料的情況下，仍順利完成升空與姿態控制。

盧馭龍指出，團隊研發的火箭單位推力成本約為業界五十分之一，未來若實現量產，運載成本可降至每公斤300至1000元人民幣，已完成100噸與500噸級發動機核心部件製造，預計近期進行點火測試，並規劃於明（2027）年進行相關運載火箭試飛。

此外，盧馭龍12日出席「Created in China」主題演講時強調，未來將挑戰研製1000噸級液體火箭發動機，目標打破由美國保持逾半世紀的相關紀錄，並期望提供低成本運力服務衛星企業。