　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸30歲科技網紅研製12公尺液體動力火箭　飛行高度3.7公里

▲盧馭龍親自調適火箭發動機。（圖／翻攝極目新聞）

▲盧馭龍親自調適火箭發動機。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名30歲科技網紅盧馭龍日前率領團隊自製液體燃料火箭「深圳先鋒號」，並於2026年2月在青海冷湖無人區完成發射，飛行高度達3.7公里，刷新當地液體火箭升空高度紀錄，引起輿論關注其以民間小型團隊挑戰航太技術的成果。

《極目新聞》報導，2026年2月，一枚高12米（公尺，下同）、起飛推力20噸的液體燃料火箭「深圳先鋒號」在青海冷湖無人區發射，飛行高度達3.7公里，刷新當地液體火箭發射高度紀錄，該火箭由深圳95後創業者盧馭龍率領團隊打造。在社交平台，盧馭龍也是擁有超過一百萬粉絲的博主，帳號發佈自己「手搓」火箭的視頻（影片）。

▲深圳先鋒號在青海無人區發射。（圖／翻攝極目新聞）

▲深圳先鋒號在青海無人區發射。（圖／翻攝極目新聞）

盧馭龍自小對科技有著高度興趣，少年時期即在家中進行各項科學實驗，還透過參與電視節目與販售科普器材取得資金。其父親盧學東表示，兒子個性自主，對認定的事情相當堅持，即便曾因化學實驗發生事故受傷，仍未放棄相關研究。

其後，盧馭龍的興趣逐漸轉向電氣與航太領域，透過改造設備與網路交流持續精進技術，並成立深圳馭龍航天科技公司，建立較為完整的研發與管理流程。此次「深圳先鋒號」由5人團隊在15天內完成總裝，在僅加注六分之一燃料的情況下，仍順利完成升空與姿態控制。

盧馭龍指出，團隊研發的火箭單位推力成本約為業界五十分之一，未來若實現量產，運載成本可降至每公斤300至1000元人民幣，已完成100噸與500噸級發動機核心部件製造，預計近期進行點火測試，並規劃於明（2027）年進行相關運載火箭試飛。

此外，盧馭龍12日出席「Created in China」主題演講時強調，未來將挑戰研製1000噸級液體火箭發動機，目標打破由美國保持逾半世紀的相關紀錄，並期望提供低成本運力服務衛星企業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以前超歡迎香燈腳　在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了
快訊／「饗饗」微風信義店火警！　全員疏散
推動「鞭刑公投」！　52立委連署成案
林志玲淚崩！「康熙玲」大合體逼哭全場
中評會今討論李貞秀　黃國昌認：未達公職標準
李洋宣布捐出「奧運金牌1千萬獎金」！
一家四口再開庭　家寧「OL風」現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸一口氣公佈3官員「雙開」　全因貪腐「喪失理想違背初心使命」

陸30歲科技網紅研製12公尺液體動力火箭　飛行高度3.7公里

川普欲軍事封鎖荷莫茲海峽　陸央媒批：這招夠狠夠損也夠蠢

中國第23個！內蒙自貿區設立　領導小組採「高配」雙組長制

先天沒四肢！81歲嬤「用嘴縫衣、手肘夾筷」養大3兒女

分析／熟悉「台灣腔」重回陸民眾記憶？　陸拋10項利多挺兩岸拍微短劇

陸十項對台措施　陸學者：地方政府可聯合推動

陸對台十項政策　台企聯：為兩岸關係向好發展注入強勁動力

「連胡會」21年後看「鄭習會」更關鍵　李振廣：危機中找和平窗口

日中緊張　上海學生著和服出席活動人數卻逆勢增加

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

陸一口氣公佈3官員「雙開」　全因貪腐「喪失理想違背初心使命」

陸30歲科技網紅研製12公尺液體動力火箭　飛行高度3.7公里

川普欲軍事封鎖荷莫茲海峽　陸央媒批：這招夠狠夠損也夠蠢

中國第23個！內蒙自貿區設立　領導小組採「高配」雙組長制

先天沒四肢！81歲嬤「用嘴縫衣、手肘夾筷」養大3兒女

分析／熟悉「台灣腔」重回陸民眾記憶？　陸拋10項利多挺兩岸拍微短劇

陸十項對台措施　陸學者：地方政府可聯合推動

陸對台十項政策　台企聯：為兩岸關係向好發展注入強勁動力

「連胡會」21年後看「鄭習會」更關鍵　李振廣：危機中找和平窗口

日中緊張　上海學生著和服出席活動人數卻逆勢增加

慧榮台北總部動土　總座：NAND價格飆「缺貨2027才有解」

蕭薔《浪姐7》唱跳王心凌神曲！　「票數太低」護小28歲隊員：我走

才剛重新開幕...大立空中樂園小飛機「定格半空」　男童受困驚魂

白沙屯媽祖神威！母重度昏迷「兒1舉動」奇蹟好轉　獲扛3次神轎

駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵　官方強調：不會影響玩家

快訊／北市「饗饗」微風信義店起火　警消衝46樓搶救全員疏散

獨／外籍車手落網求刑84年　「42人被騙193萬」5天提領一空

光影也能開口說故事！《熊妤創藝特展・如果影子會寫畫》驚豔藝文推廣處

助攻戰市長？吳沛憶選黨部主委　沈伯洋樂見其成、莊瑞雄讚帥馬狂飆

沒營業過1天！　台南最大爛尾飯店8.8億脫手

【荒謬案外案】婦買無生水餃亂摔大鬧　警到場竟意外抓獲通緝犯

大陸熱門新聞

先天沒四肢！81歲嬤「用嘴縫衣」養大3兒女

影／宇樹機器人「跑速」直逼人類極限

分析／陸拋10利多　熟悉「台灣腔」能重回陸民眾記憶？　

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

陸軍事專家：「福建艦」今年有望「三航母」協同演練

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

陸十項對台措施　陸學者：地方政府可聯合推動

中國第23個！內蒙自貿區設立 領導小組採「高配」雙組長制

川普欲軍事封鎖荷莫茲海峽 陸央媒批：這招夠狠夠損也夠蠢

日中緊張　上海學生著和服出席活動人數反增

35歲陸工程師轉行擺攤「賣肉蛋堡月入23萬」

陸學者分析「鄭習會」關鍵歷史意義

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

陸對台十項政策　台企聯：為兩岸關係向好發展注入強勁動力

更多熱門

相關新聞

YTR小吳宣布「頻道改隔週雙更」　認沒了生活

YTR小吳宣布「頻道改隔週雙更」　認沒了生活

YouTuber見習網美小吳平時除了用心經營頻道，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（12）日突然在社群發文宣布，自己將調整頻道的更新頻率，改為隔週雙更，「長時間高強度的工作，讓我幾乎沒有屬於自己的生活空間，生活與工作慢慢地交織在一起，有時候甚至會忘記休息是什麼感覺。」

Andy無預警「宣布大企劃」！　認步調放慢

Andy無預警「宣布大企劃」！　認步調放慢

奇異畫面曝！南部沿海驚見橘色光束掠過天際

奇異畫面曝！南部沿海驚見橘色光束掠過天際

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...5分鐘破局

Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...5分鐘破局

關鍵字：

火箭液體燃料深圳先鋒號航太技術網紅博主

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

日偶像女團辦活動「0人到場」！

鋒面要來了　周三變天轉雨

快訊／四媽會！白沙屯粉紅超跑「衝進鎮瀾宮」

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

川普封鎖荷莫茲海峽！美媒揭真正目的

李貞秀哭喊「要養5小孩」　若沒立委工作怎辦

白沙屯擠爆　口角推人、婦哭喊抗議

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

即／五股惡火燒毀4工廠！面積飆破5676平方公尺

24萬股東哭慘！ 國發基金明開始倒貨「這檔綠能股」

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面