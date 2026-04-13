走出低潮迎向「薪」未來　台南就業中心助23歲青年重拾人生方向

▲台南就業中心協助青年改善儀容與求職準備，提升面試成功率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在人生起步階段，並非每位青年都擁有穩定支持。23歲的小毅（化名）自小在嚴格家庭中成長，與家人互動有限，成年後選擇離家獨立生活，卻因缺乏專業技能與穩定居所，長期從事餐飲外場等基層工作，工作條件不穩定，生活一度陷入困境，對未來感到迷惘。

在慈善單位社工轉介下，小毅前往台南就業中心尋求協助。就業服務員透過深入晤談，了解其過往經歷與需求，考量他具備餐飲外場經驗與工作意願，設定「穩定就業、長期發展」為目標，積極協助媒合制度完善、具發展性的職缺。

輔導過程中，就服員從基礎著手，協助小毅改善儀容與外在形象，提升求職自信，並鼓勵參加「青年職得好評計畫」，透過職涯諮詢釐清方向、建立正確就業觀念。同時陪同參與徵才活動，從履歷撰寫到面試技巧逐步指導，並強化其職場人際互動與適應能力。經多次嘗試與努力，小毅逐漸展現穩定性與積極態度，最終成功錄取餐飲外場職缺。

為協助新進人員順利上手，公司安排小毅先至總店接受完整職前訓練，並參與新店開幕籌備工作。經過2個多月實務歷練，不僅提升專業能力，也強化對工作的認同感與穩定度，逐步邁向自立生活，表現深獲主管肯定。

小毅表示，過去總覺得只能獨自承受生活壓力，對未來缺乏方向，但在台南就業中心就服員陪伴下，透過「面試整備服裝服務計畫」改善儀容，讓他重新找回自信；參加「青年職得好評計畫」後，更了解自身優勢與方向，且穩定就業後還能獲得獎勵金，減輕經濟壓力，讓一切逐漸步上軌道，也激勵他持續努力。

台南就業中心主任洪儷瑋指出，勞動部提供多項青年就業資源，其中「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服裝服務計畫」，可協助經濟弱勢求職者準備合適面試服裝，包含衣著、鞋襪、剪髮及基本清潔用品，甚至補助面試期間餐食與交通費，讓求職者以最佳狀態應試，提升錄取機會。

此外，針對15至29歲、未就學未就業且失業達6個月以上青年，政府推動「青年職得好評計畫」，透過公立就業服務機構提供深度諮詢與職涯測評，協助釐清方向並精準媒合工作。青年穩定就業滿3個月後，還可領取3萬元尋職就業獎勵金。勞動部鼓勵青年善用資源，翻轉人生，迎向嶄新「薪」未來。