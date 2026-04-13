補教師交往國中女竟帶到摩鐵　瞎哄「不是玩玩」侵犯9次遭重判

▲高雄地方法院 。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

屏東一名補習班男老師明知女學生當時還未滿16歲，竟在交往期間9度與對方發生性行為。高雄地院審理後，依9個對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，各判1年2月，合併應執行4年6月。

判決指出，這名李姓男子在2016年至2018年間任職屏東一間補習班，因而認識當時仍是國中生的女學生。法院認定，兩人自2017年1月開始交往後，李男明知女同學未滿16歲，仍從2017年6月到2018年6月間，先後9次與她發生性行為，地點包括自己高雄住處及汽車旅館。

李男到案後否認犯行，辯稱兩人只是單純師生關係，沒有交往，也沒有發生性行為，還扯可能是補習班招生或經營糾紛，有人藉機抹黑。不過法院沒有採信，認為女學生對兩人交往時間、發生性行為的時間點與地點，都能清楚交代，連李男住處格局及身體特徵都說得出來，和卷內資料及診所病歷內容相符。

法院也指出，卷內另有兩人親密照片，以及雙方後續對話錄音可作為佐證。法官認為，從錄音內容來看，李男曾多次向女同學提到「對妳造成身體上的傷害」、「對妳造成創傷」等語，還強調自己不是玩玩、不是欺騙感情，這些說法已足以反映兩人之間不只是一般師生互動。

判決還提到，女同學從高中時期開始，就因這段關係承受很大壓力，出現失眠、哭泣、自傷、讀書分心等狀況，後來更演變成重度憂鬱。出庭的心理師也認為，女同學有延遲性創傷反應，和少女時期與老師發生性關係的經歷有高度關聯。法院據此認定，這段關係已對女同學身心造成長期傷害。

不過法院也認為，卷內證據不足以證明每一次都是違反意願，因此沒有認定強制性交，而是依刑法第227條第3項的對14歲以上未滿16歲女子為性交罪論處。法官痛批，李男身為補習班老師，本應為人師表，卻對未滿16歲女學生下手，還在交往期間多次發生性行為，完全不顧對方身心尚未成熟。更重的是，李男犯後一路否認，還把女同學形塑成誣告者，讓她反覆面對這段過往，形同二度傷害，犯後態度相當惡劣。高雄地院最後依9罪各判1年2月，合併執行4年6月。全案仍可上訴。