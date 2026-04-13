李貞秀不適用證人保護？　過往關鍵判決曝光

▲白營包括黃國昌（右5）在內過去力倡吹哨者保護，李貞秀（右1）當年具名檢舉高虹安是否構成開除理由，讓白營騎虎難下。（翻攝自李貞秀臉書）



圖文／鏡週刊

民眾黨立委李貞秀中國籍爭議、失言風波未歇，近日又遭指是新竹市長高虹安助理費案的檢舉人之一，本刊取得當年吹哨高案的其中一封檢舉函全文，證實是由李貞秀署名檢舉。隨著高案審理開放閱卷，相關被告、委任律師得以閱卷，才讓「李貞秀是檢舉人之一」的說法在白營傳開。

法界人士認為，檢調偵辦案件時，為了避免羅織入罪等爭議，將相關依據放入卷證中是一般司法機關辦案的標準程序，李貞秀的檢舉函會出現在相關卷證中，關鍵可能在於她不適用《證人保護法》。

依《證人保護法》規定，秘密證人資料及筆錄內容均密封在特殊信封，限制律師閱卷，以防證人身份外洩，至於一般用檢舉信方式舉發案件，因可能匿名或檢舉案情不夠具體，且未具結證詞，因此並不在該法保護範圍內。

最有名的案例是現任懲戒法院法官周占春在2010年間擔任台北地院法官時，曾被北檢以過失洩密罪起訴，原因是海巡署當年接獲民眾檢舉有人種大麻，檢方認為周占春未將檢舉人資料密封，導致檢舉人身份曝光。

不過，此案歷審均判決無罪已定讞，判決認為當初檢舉人並非《證人保護法》所保護的對象，該檢舉人身分即無秘密可言。合議庭當時認定，此毒品案證人非依法令應保密身分的檢舉人，法院將包括檢舉人身分卷宗交被告律師閱覽，並非洩密。



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