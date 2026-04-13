麥當勞APP送雞塊、抽7大優惠券　新推「麥粉市集」點數換限定包

▲麥當勞APP推出多項限定好康。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP 4月15日起祭出多項限定好康，包括45萬份雞塊免費送、轉盤遊戲抽7大優惠券。另外，全新「麥粉市集」專區可用點數加價購限定周邊，首波有麥麥萌背包、麥麥貓窩袋，2款各限量3500組，售完為止。

▲轉盤小遊戲可領7大優惠券。

麥當勞APP送雞塊、加碼玩轉盤遊戲

麥當勞APP推出手機點餐專屬優惠活動，透過手機點餐並使用優惠券單筆消費滿150元，加碼送4塊麥克雞塊1份，限量45萬份送完為止，15日起至5月12日限時開跑。至6月9日前使用國泰世華CUBE信用卡付款，還可享最高12%小樹點回饋。

22日起至28日加碼推限定小遊戲，活動期間每人每日可參與一次轉盤遊戲，可獲得「手機點餐買就送」優惠券，優惠內容有「買6塊麥克雞塊送4塊麥克雞塊」、「買中薯送小薯」、「買大蛋捲冰淇淋送蛋捲冰淇淋」，以及買經典套餐送「麥香雞」或「麥香魚」或「6塊麥克雞塊」或「勁辣香雞翅」，兌換期限自領券日起3天內，不含領券當日。

▲全新麥粉市集首波推出2款商品。

全新「麥粉市集」專區上線推獨家周邊商品

麥當勞APP全新「麥粉市集」專區4月15日上午10時30分上線，將不定期推出周邊商品，首波為「麥麥萌背包」及「麥麥貓窩袋」。麥麥萌背包以麥當勞經典紅黃配色設計，憑1000 M Point加價399元即可獲得；麥麥貓窩袋以麥當勞外帶紙袋造型為靈感，化身為毛小孩專屬小窩，憑1000 M Point加價599元即可入手。

業者表示，於專區兌換2款商品加價購優惠券後，持優惠券至指定100間門市付款即可領取商品，各限量3500組，每帳號各限購2個，售完為止。門市資訊可至官網查詢。

▲隨身輕巧購物袋回歸並推出全新薯條款。

麥當勞隨身輕巧購物袋、迷你Q紫薯回歸

麥當勞「隨身輕巧購物袋」回歸，有大麥克與薯條款，袋身採用rPET環保再生材質，雙面口袋搭配拉鏈及扣環，22日起可於門市、自助點餐機及得來速購買，每個99元。

甜點「迷你Q紫薯」15日起至5月26日開賣，每份5入59元，套餐加購價50元，售完為止。外送平台（歡樂送／foodpanda／Uber Eats）則推出「雙Q紫薯超值組」、「Q紫薯甜心優惠組」限定優惠，售價89元起。

▲拿坡里推買炸雞送蛋塔優惠。

另外，拿坡里至29日前推「買炸雞送蛋塔」優惠，內含6塊炸雞及6顆蛋塔，特價390元，現省270元。

16日前還有「烤雞買6送3」內含6塊普羅旺斯烤雞及3塊腿排塊，特價229元；「披薩買大送大」集結開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享共6口味，任選2個只要490元（口味可重複）。以上優惠不適用西湖店。