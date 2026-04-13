衛生紙「外層塑膠包裝」可以回收嗎？環保局解答...曝分辨方式

▲衛生紙的外包裝可以回收嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人使用完抽取式衛生紙後，就會把外層的塑膠包裝直接丟進垃圾桶，不過，其實這個包裝是可以回收的，粉專「台中好環保」就分享，「衛生紙的包裝袋可以收集後跟一般的塑膠袋裝在一起交給回收車回收，只要不是複合性材質的塑膠袋，裡面無內容物無髒汙，都可以裝再一起交給回收車回收」。

哪些塑膠袋可以回收？哪些不能？

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粉專「台中好環保」先前發文說明，有哪些塑膠袋是可以回收的呢？原則上，只要是透光、單一材質、乾淨的塑膠袋，都可以將其鋪平打結蒐集成袋，然後交由清潔隊回收，或者給民間清除機構回收。

至於哪些塑膠袋不能回收？粉專指出，複合材質（有經過特殊處理）或者內層有鋁箔、紙、PLA或用多種不同塑膠材質夾層的密封包裝袋及髒汙無法清理乾淨的塑膠袋，就要當一般垃圾。

▲哪些塑膠袋可以回收？（圖／翻攝自Facebook／台中好環保）

衛生紙的包裝袋可以回收嗎？

貼文曝光後，就有網友求問，像是衛生紙的包裝袋，也是可以回收的嗎？另外，他也想知道，將原子筆的筆芯拿出以後，筆桿也可以當塑膠回收嗎？

對此，粉專說明，「衛生紙的包裝袋可以收集後跟一般的塑膠袋裝在一起交給回收車回收，只要不是複合性材質的塑膠袋，裡面無內容物無髒汙，都可以裝再一起交給回收車回收」。至於筆桿，若確實將筆芯分開，也可以集中成一把，再與塑膠類的回收物一起回收。