才遭馬辦切割！習近平午宴問候馬英九　蕭旭岑：已經馬家人轉達

▲馬英九基金會人事異動震撼政壇，核心幕僚、前基金會執行長蕭旭岑與王光慈宣告閃電離職後，事件至今未平息。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鄭習會10日在北京人民大會堂東大廳登場，國民黨主席鄭麗文也於當日下午2點半率黨務主管於中國大飯店舉行中外記者會時，提及中共總書記習近平在午宴時詢問國民黨前主席連戰及馬英九的近況，希望能代為向他們兩位問好。前馬英九幕僚、現任國民黨主席蕭旭岑今（13日）接受廣播專訪《千秋萬事》透露，有特別跟馬家人聯繫，請馬家人轉達了習近平的問候，這就是很感動的地方，兩岸關係就是這樣，永遠記得彼此的感情，永遠記得馬前總統從前的貢獻。

馬英九基金會今日將再開董事會，討論前執行長蕭旭岑、王光慈財政紀律案。據媒體報導，新馬辦查無實證，代理執行長戴遐齡欲翻案，攻防改新增馬英九基金會董事，令人有歹戲拖棚、「欲加之罪，何患無辭」之感。文中提到，習近平在鄭習會後午宴中，請蕭旭岑代轉達他對老朋友馬英九的問候，這對日前已公開與蕭切割的馬英九來說，恐怕更是難以承受的「善意」。

馬辦昨日深夜對此緊急聲明，風傳媒報導馬英九文教基金會明日將召開臨時董事會之相關內容，其中諸多揣測及引用匿名人士之論述均不符事實。本會將在明日臨時董事會之後，正式提出說明以澄清事實。

蕭旭岑受訪表示，還是很感謝馬前總統，「習近平是很念舊的，有特別請我慰問馬英九，我有特別跟馬家人聯繫，請馬家人轉達了習近平的問候，這就是很感動的地方，兩岸關係就是這樣，永遠記得彼此的感情，永遠記得馬前總統從前的貢獻」，這是兩岸和平跟和解的象徵，心中還有感情跟掛念，那兩岸就不會發生戰爭。

蕭旭岑還說，很高興鄭麗文率團完成了鄭習會，更加了解習近平的想法，兩岸是一家人，什麼都可以商量，午宴其間也很自然、溢於言表的關心，兩岸牢牢記得共同的感情與記憶，牢牢記得，只要有老朋友在台灣與大陸，就不用發生戰爭，中華文化講究「情」，就不用走向戰爭與對抗。