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以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

▲一年一度的苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動。（示意圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

▲一年一度的苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動。（示意圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

記者周亭瑋／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖於13日凌晨起駕，展開為期8天7夜的進香行程，今年報名人數突破46萬人，再創新高。然而，隨著大量人潮湧入，現場也出現不少亂象，就有在地居民點名三類人，表示「真的拜託不要再來了。」

在地人痛批進香亂象

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一名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，以前非常歡迎各地香燈腳參與這場年度盛事，但現在看到許多人是來惹事、吵架或爭搶結緣品，讓他深感無奈。

原PO直言，龐大的人潮導致交通大亂，嚴重影響當地人上下班行程，甚至出現「有家歸不得、車位停不了」的情況，懇求參與者尊重居民生活，「如果你們是來惹事的，真的拜託不要再來了。」

物資爭搶與環境髒亂

該貼文引發大批網友共鳴，不少隨香信眾也點出，沿途看到素質低下的問題。像是有人為了領取點心與結緣品而堵塞動線，甚至逆行穿梭在隊伍間，更有人目擊「一個便當加四顆茶葉蛋，直接被丟在火車站公共電話上」，浪費善意之餘更造成環境髒亂。

眾人也不禁感嘆，近年似乎有許多「盲從跟潮流」的人加入，卻不清楚活動背後的真正意義。

網友感同身受　洗版喊自律

針對當地居民的哀號，網友們紛紛回應，「真的要尊重當地居民」、「我也住廟邊，您的心聲，我感同身受」、「希望大家要記得做好自己的本分，不要為在地人帶來困擾！這也是媽祖要我們學習的課程」、「希望大家都能同理心，互相體諒，拿結緣品的時候，需要再拿不要浪費，好好珍惜別人的善意，留一些給後面的人，我們都是媽祖的好信徒」、「辛苦當地人了」。

另外，對於部分素質NG的行為，網友們也直呼，「我第一次走，看了超多亂丟垃圾的，真的很不行」、「很多素質NG與不懂尊重的群體」、「我走在其中，真的也看不慣一堆人肖貪，什麼結緣品、點心都要搶，路都被那些排隊領點心跟結緣品的人堵住，而且他們還會穿梭在行進隊伍間或逆行，打亂動線。食物請餓了再拿、拿自己要吃的、吃得完的量就好，不要為了拿點心、給緣品而造成別人困擾」、「請大家要自律，盡量不要造成鄉親們的困擾」。

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