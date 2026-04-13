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「彩虹橋」意象聯結情感　花蓮秀林社區獲紫絲帶初級認證

▲▼花蓮秀林鄉秀林社區發展協會榮獲一朵紫絲帶認證，展現推動家庭暴力初級預防工作的深厚基礎與創新能量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮秀林鄉秀林社區發展協會榮獲一朵紫絲帶認證，展現推動家庭暴力初級預防工作的深厚基礎與創新能量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為強化性別暴力與家庭暴力防治觀念向下扎根，花蓮縣政府積極響應衛生福利部推動之「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，並於114年度推薦表現優異之社區發展協會參與第二屆全國認證。結果揭曉，秀林鄉秀林社區發展協會脫穎而出，榮獲一朵紫絲帶認證，展現花蓮在推動家庭暴力初級預防工作的深厚基礎與創新能量。

衛生福利部日前舉辦頒獎典禮，公開表揚全國通過認證之績優社區。花蓮縣由社會處副處長黃舒儀率隊北上受獎，並參與後續觀摩與交流活動。花蓮縣政府社會處表示，秀林社區此次通過認證實屬不易，不僅代表社區長期投入的成果，更彰顯在地居民對防暴議題的高度重視與行動力。未來縣府將持續輔導更多社區投入認證行列，讓防暴意識深入鄰里、遍地開花。

秀林社區發展協會自109年起積極投入家庭暴力初級預防工作，並擔任秀林鄉部落交流協會之實作社區，致力於將防暴理念融入日常生活與文化脈絡中，發展出具在地特色之創新作法。首先，社區結合太魯閣族傳統織布文化，開設編織藝術紓壓課程，鼓勵長者與伴侶共同參與，透過手作過程促進情感交流，同時引導討論親密關係中的相處之道。其次，運用太魯閣族（Truku）家庭核心價值「GAYA（祖訓）」作為教材，藉由織布紋路象徵傳承意義，引導社區成員反思家庭責任與倫理，深化對尊重與非暴力的理解。

▲▼花蓮秀林鄉秀林社區發展協會榮獲一朵紫絲帶認證，展現推動家庭暴力初級預防工作的深厚基礎與創新能量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此外，社區也巧妙運用太魯閣族文化中具有崇高意義的「彩虹橋」意象，透過彩繪與創意手作活動，連結紫絲帶所象徵的防暴精神，向長者與居民傳遞反暴力、重視關係修復與彼此尊重的價值，使防暴觀念更貼近生活、易於理解與內化。

花蓮縣政府社會處指出，「紫絲帶社區初級預防認證」強調以社區為基礎、在地為核心，透過分級制度引導社區循序推動防暴工作，逐步建立符合在地需求的行動方案，讓「防暴不只是宣導口號，而是融入日常的生活實踐」。截至目前，花蓮縣已有4個社區通過一朵紫絲帶認證，顯示縣內社區在防暴推動上的穩健發展與累積成果。

展望未來，花蓮縣政府於115年度已推薦吉安鄉南昌社區發展協會、壽豐鄉壽農社區發展協會及萬榮鄉萬榮社區發展協會參與兩朵紫絲帶認證，並將持續透過專業輔導、資源整合與人才培力，協助社區深化初級預防工作。期盼透過更多具創意且融合在地文化的推動模式，吸引更多社區共同參與，逐步打造安全、共融、無暴的幸福花蓮。
 

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