人事風暴狂燒！馬英九基金會今開董事會　蕭旭岑：尊重調查結果

▲前馬辦執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會月前突切割跟隨多年的幕僚、前馬辦執行長蕭旭岑、王光慈，指2人「違反財政紀律」，並指派戴遐齡擔任代理執行長，預計今（13日）再開董事會。蕭旭岑上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，自己已經離開馬英九基金會，這件事就尊重基金會董事會的內部調查，也不再對這個議題發言，立場就是尊重董事會的調查結果，也聽說「有關單位」已經展開調查。

主持人王淺秋詢問，有情治單位人員爆料指稱，基金會後來不移送「令單位長官大失所望」，決定不等基金會移送就要自己展開調查？對此，蕭旭岑證實，不只是自己，很多此行陪同國民黨主席鄭麗文訪中的成員都被調查，包括國民黨國際部主任董佳瑜與母親之間的財務交易也被調查，「這證明一定是有公權力去查，不然可能怎麼調得到」？

蕭旭岑說，為了兩岸和平、台灣老百姓的安全，如果要面臨這樣的司法迫害，自己願意面對、承受，但覺得很過份的是，連這些與鄭麗文一同訪中的成員也被查過一輪，不但沒查到什麼，甚至還惡意編造他有婚外情，也傳出有徐巧芯、羅智強幾名藍委都被點名要被調查。

蕭旭岑認為，這只有一個可能，民進黨政府是否真的感到他們的「抗中害台」路線已經不被民眾歡迎，要開始用司法清洗、迫害柯文哲及黃國昌的模式，來對付國民黨，但相信民眾的眼睛是雪亮的，為了兩岸和平、為了台灣安全，會勇於面對。