國民黨「鄭麗文路線」成形　蕭旭岑：未來兩岸是命運共同體

▲國民黨副主席蕭旭岑出席鄭習會說明記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文的「2026和平之旅」，已於昨日正式落幕。隨團出訪中國大陸的國民黨副主席蕭旭岑今（13日）接受廣播節目《千秋萬事》專訪時指出，很欽佩鄭麗文，以無比決心跟頂住黨內外所有壓力完成2026年和平之旅，締造重要圓滿的成果。他還說，鄭麗文從人的角度、台灣人的命運歷史出發，重新思考國共兩黨，乃至於未來兩岸、人類命運共同體的概念，已經是「鄭麗文路線」的浮現，國民黨提出一條與民進黨完全不同的路線。

蕭旭岑指出，這趟訪問中國大陸被認為順利圓滿成功的一個重要因素在於，團員兩位前輩，包括袁健生和蘇起，這兩位被視為國民黨內的知美派。袁健生曾是國安會秘書長和駐美代表，也是國民黨有史以來和美國關係最好的外交官，在美國生活40多年，他和前美國總統拜登的交情也非常好，當年侯友宜訪問美國也是袁健生幫了很大的忙。至於蘇起，蕭旭岑提到，他長期和美國智庫、學界、政界都有很深厚交情，也眾所皆知是「九二共識」名詞的發明者。

蕭旭岑說，兩位知美、懂美的人物這次隨團訪中見習近平，有助讓美方了解兩岸情勢，尤其現在西方世界對中國並不是真的了解。他們這次不只會見習近平，也和很多中國官員會面，有助美方多了很多管道了解中國政策思維。

最重要的是，蕭旭岑表示，鄭麗文已經表達想在上半年完成外訪，訪美行正在規劃中，但相信有袁健生和蘇起的參與，未來國民黨和美方的溝通就有重要管道和資源，相信美方也想了解這次鄭習會的意涵和相關內容。

主持人王淺秋詢問，是否已代表國民黨兩岸路線，已是鄭麗文路線？蕭旭岑說明，鄭麗文從人的角度、台灣人的命運歷史出發，重新思考國共兩黨，乃至於未來兩岸、人類命運共同體的概念，「已經是鄭麗文路線的浮現，國民黨未來要爭取民眾支持，要有清晰的論述跟立場，以人為本、以民為念，台灣的未來要走向何方？國民黨提出一條與民進黨完全不同的路線，是很具有啟發性的，未來也可以受到更多檢視。」

