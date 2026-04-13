印度移工是國民黨開放？　楊智伃揭3事實打臉：民進黨演得太難看

▲楊智伃批評民進黨。（圖／翻攝自Facebook／楊智伃）

記者郭運興／台北報導

台灣與印度在2024年簽署勞工合作備忘錄，勞動部長洪申翰預告最快今年有可能引進第一批印度移工，但網路流傳一個說法，指印度移工是國民黨連署通過的。對此，北市議員參選人、前國民黨發言人楊智伃今（13日）指出3個事實真相，這是行政部門的決策，不是立法院的提案，從頭到尾是民進黨政府自己主導、自己簽署的政策。她痛批，民進黨演得太難看！斷章取義造謠國民黨！難道勞動部現在變成國民黨執政了？歡迎卓榮泰不副署！

楊智伃表示，前天民進黨政府引進印度移工的政策大爆炸，社會質疑聲浪四起，結果側翼立刻帶風向，說成是「國民黨讓印度移工進來」，根本是造謠大翻車！

楊智伃表示，這簡直讓全民發笑，現在執政的是民進黨，退一萬步說，卓榮泰已經多次破天荒「不副署」立法院多數決議的議案，縱使真得如造謠所說，要甩鍋給國民黨，難道卓榮泰不能不副署嗎？

楊智伃指出，事實是民進黨自導自演，主導印度移工來台，發現出包再來甩鍋！三個事實真相在這裡：事實一，這件事情從頭到尾就是民進黨政府自己主導、自己簽署的政策。

楊智伃指出，2024年2月16日，由我國駐印度代表葛葆萱與印度台北協會會長葉達夫，正式簽署「臺印度勞工合作備忘錄（MOU）」。這是行政部門的決策，不是立法院的提案。

楊智伃說，接著在4月2日，行政院才把這份MOU函送立法院備查。政策先簽、再送國會，整個起點就在勞動部與行政院。到了6月26日，因為社會已經出現高度反彈，在野黨才在衛環委員會與外交國防委員會召開聯席會議，要求勞動部出面報告、說清楚、講明白。這叫監督，不叫決策。

楊智伃指出，事實二，國民黨在會議結論裡的立場，其實寫得非常清楚。會議結論第七頁第二項第四點，明確要求「綜觀社會意見妥為規劃」。換句話說，就是社會有疑慮、政策就不能硬推。

楊智伃說，更何況，現在台灣本來就有將近十萬失聯移工在社會中流竄，管理問題還沒解決，勞動部長卻說年底要開放更多印度移工。這樣的政策，當然會引發民眾不安。

楊智伃強調，國民黨的立場一直很一致：在制度、管理、社會承受度沒有準備好之前，不能貿然開放。

楊智伃指出，事實三，現在民進黨側翼，用的是最典型的資訊操弄手法。刻意截圖，只截國民黨結論的一半，卻完全不提「是因為勞動部先簽了MOU，才有後續會議」。同時還刻意遮掉民進黨委員的簽名，把整個責任硬洗到在野黨身上。這不只是斷章取義，而是刻意製造假象。

楊智伃表示，更荒謬的是，所謂「爆料文件」，開頭五個字就是「勞動部函送」。請問一下，現在勞動部是國民黨的嗎？現在執政的是國民黨嗎？

楊智伃說，若事實真如青鳥側翼造謠所說，是國民黨立法讓印度移工進來，民進黨不喜歡印度移工，卓榮泰可以不副署阿？青鳥可以飛進立法院抗議呀？

楊智伃說，但事實就是，民進黨政府先談、先簽、先推，發現社會反彈之後，再來甩鍋在野黨，這種操作不只粗糙，更是在傷害公共討論的基本誠信。

楊智伃強調，政策可以討論，但責任不能轉移。從24年選戰前先洗一波說「印度移工」是假消息，為了選舉不擇手段操作媒體側翼。選後，馬上簽署MOU，今年要引進印度移工，發現反彈太激烈，又用造謠矇騙的方式再次洗風向。

楊智伃批評，民進黨不斷透過黨檢媒挑戰人民的底線，把民眾當笨蛋，但真相只會愈辯愈明！而背離民意的政策，國民黨一定站在民意這一邊！反對到底！

▼楊智伃（圖／記者徐文彬攝）