汽車業代偷拍女同事如廁！她崩潰求償20萬　一審吞敗二審逆轉

▲橋頭地方法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名汽車公司男業代尾隨女同事進入女廁，還把手機從隔間門上方伸進去偷拍，女方當場發現後追出，隔天男子坦承是他所為。女方提告求償20萬元，一審原本認為沒有證據證明真的拍到畫面，判她敗訴；不過二審由橋頭地院認為，男子不只侵害女方隱私權，還曾坦承影像已刪除，因此逆轉改判須賠10萬元精神慰撫金。

判決指出，兩人原本是高雄一家汽車公司同事。2024年11月11日下午的時候，女方進入2樓女廁隔間如廁時，男同事竟尾隨進入，還把自己持有的iPhone手機從隔間門上方伸進去，想偷拍她如廁時的非公開活動與身體隱私部位。女方發現後，男方立刻逃離現場，女方則依身形認出就是這名男同事，而對方隔天也承認是他所為。

這起事件後，女員工先向橋頭地檢署提出妨害秘密告訴，不過檢察官認為查無犯罪結果，以不起訴處分結案。民事部分，一審橋頭簡易庭也認為，雖然男子尾隨進女廁、伸手機進隔間的行為很不妥，但沒有證據證明真的拍到影像，因此只算道德上可非議的瑕疵行為，不構成侵權，判女方敗訴。

女方不服提起上訴，並在二審提出新證據。橋頭地院審理後指出，刑事不起訴處分並不會拘束民事法院判斷。法官認為，女廁隔間本來就是個人私密空間，任何人在裡面如廁時，都有不被偷看、不被偷拍的合理隱私期待。男子既然無故尾隨進入女廁，還把帶有鏡頭的手機從門上方伸進隔間內，不論最後有沒有留下影像，這個行為本身就已構成侵害隱私權。

更關鍵的是，法院認為男子其實已經拍到畫面。判決提到，女方表示自己如廁時因為聽到上方傳來聲響，抬頭才看到手機鏡頭伸進來，開門後才發現偷拍的人就是男同事。男子雖辯稱是手機撞到廁所門，當時根本還沒錄影，但法官認為，依一般經驗法則，偷拍者若要順利偷拍，通常會先開啟錄影功能，再把手機伸進隔間，因此判斷男子當時應已拍到女方如廁畫面。

警方後來雖未從手機中查到影像，但法院並不採信，原因是警方在事發3週後才依法查扣手機，若男子早在事發隔天就把影像刪掉，手機裡當然不會再留下相關檔案，不能反過來當成沒偷拍成功的證明。

法官也認為，男子尾隨女同事進女廁，還把手機伸進隔間偷拍，明顯違反社會基本倫理秩序，也觸犯保護他人隱私權的相關規定。女方事後因這件事產生被窺視的不安與羞辱感，原本熟悉的工作環境也變得陌生，對周遭的人變得特別敏感，甚至出現焦慮與失眠症狀，後續還到身心科就診。法官認定，這些精神痛苦和男子偷拍行為之間具有相當因果關係，因此改判男子須賠償精神慰撫金10萬元，全案不得上訴。