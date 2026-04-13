川普欲軍事封鎖荷莫茲海峽　陸央媒批：這招夠狠夠損也夠蠢

▲美國總統川普宣稱要軍事封鎖荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美伊衝突談判破裂，美國總統川普（Donald Trump）宣稱要採取軍事行動封鎖荷莫茲海峽，再度引起全球能源安全及經濟動盪。對中國而言，荷莫茲海峽更是重要的能源及貨物運輸通道，影響更甚。大陸央媒《新華社》旗下政論自媒體《牛彈琴》今（13）日便重話批評稱，封鎖海峽這招，「夠狠夠損也夠蠢！」

文章提到，21小時的激烈談判後，美國和伊朗不歡而散，特朗普（川普，下同）發飆了，他最震撼的一招，就是宣佈：徹底封鎖霍爾木茲海峽（荷莫茲海峽，下同），「就是比爛，玩誰眨眼誰輸的遊戲。伊朗是有條件開放霍爾木茲海峽，友好國家、繳納費用的貨輪，可以通過。但美國更絕，統統不讓過，哪怕你們向伊朗繳納了通行費，美國海軍也要攔截。」

▲荷莫茲海峽關係全球能源安全。（圖／路透）

文章指出，這是典型的川普手段風格，殺敵一千，自損八百，帶來的效應包括斷絕伊朗的收入；讓全世界向伊朗施壓及國際油價暴漲，「這就像兩個溺水的人互相拉扯，誰都上不了岸，夠狠夠損也夠蠢。」

文章分析，雙方談判破裂的原因在於2至3個重要問題上意見分歧，荷姆茲海峽及核問題，伊朗肯定拒絕讓步，當兩個固執的靈魂碰撞，理性往往是最先退場的旁觀者，「針對特朗普最新的威脅，卡利巴夫（伊朗伊斯蘭議會議長）就說： 這對伊朗民族毫無影響，我們已經證明了這一點。」

文章強調，美國現在進退兩難，不惜自殘，伊朗封鎖一道，美國再封鎖一道，直接的後果，就是國際油價會飆漲，甚至會影響到美國期中選舉；在油價上竄下跳之際，也別太焦慮，漫天要價、極限施壓，向來就是特朗普的特色，最後，一看情況不對，對自己傷害更大，他大概率又TACO（Trump Always Chickens Out）了。