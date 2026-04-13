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台南幼兒專責醫師制度成果亮眼　37區100%布建守護新生命

▲台南市衛生局表揚幼兒專責醫師制度績優院所與醫護人員。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局表揚幼兒專責醫師制度績優院所與醫護人員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化幼兒健康照護網絡，台南市政府衛生局12日於禧榕軒大飯店舉辦「2025-2026年度幼兒專責醫師制度計畫標竿研討會暨績優院所表揚」，除展現政策推動成果，也向長期投入第一線、守護幼兒健康的醫護人員致敬。

衛生局自2023年起推動幼兒專責醫師制度計畫，目前已達成全市37個行政區100%院所布建，共有95間合約院所、204位專責醫師參與，形成完整的幼兒健康守護網。在此次表揚活動中，醫院、基層診所與衛生所等多個單位，因長期深耕服務與關懷弱勢家庭，獲得高度肯定。

專責醫師的角色不僅限於門診診療，更延伸至日常照護與即時支援。不少醫師透過簡訊、電話及通訊軟體，隨時回應家長疑問，即便在假日或深夜突發狀況，也能提供遠距指引，成為家長最安心的依靠。

實務案例中，有醫師多次進行居家訪視，成功說服隔代教養家庭補齊幼兒延遲接種的疫苗；也有醫師透過發展篩檢，在黃金時期發現幼兒語言發展遲緩，及早轉介治療，讓孩子在2歲前追上發展進度，展現制度的實質成效。

家長普遍反映，專責醫師制度大幅降低育兒焦慮，無論是疫苗接種提醒、牙齒塗氟安排，或早療資源轉介，都提供即時且具體的協助。調查顯示，超過9成家長肯定醫療團隊的專業與親切，讓醫療院所成為在地最可靠的育兒支持系統。

▲台南市衛生局表揚幼兒專責醫師制度績優院所與醫護人員。（記者林東良翻攝，下同）


衛生局長李翠鳳表示，專責醫師制度不僅是醫療服務的延伸，更強調陪伴孩子成長的角色，目標是「一個都不能少」。透過跨局處合作，整合醫療與社會資源，為每位幼兒打造從出生到成長的完整照護體系。

李翠鳳局長也呼籲家長，可攜帶幼兒手冊與健保卡，為孩子尋找專屬的專責醫師，共同建立穩固的健康防護網。相關資訊可至台南市政府衛生局網站「幼兒專責醫師制度計畫專區」，或衛生福利部「幼兒專責醫師資訊整合平台」查詢。

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