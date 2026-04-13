北海道點1貫壽司「被問要先拍照嗎？」　結帳時超衝擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

許多旅客赴北海道旅遊，會在新千歲機場一間知名立食壽司店解饞，但若沒看清標價恐會荷包大失血。就有網友日前在該店隨意點了份「葡萄蝦」解饞，當時師傅還客氣詢問，是否要先拍照留念，沒想到結帳時才發現，這一貫壽司要價7500日圓（約新台幣1494元），而不少人看完直呼，「根本是善意的提示啊！」

誤點「幻之蝦」當點心！結帳時傻眼了

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粉專「日本省錢小站」今發文分享，一名網友在新千歲機場用餐時，本想隨意吃個壽司當點心，便點了一份「エビ（蝦）」。當時師傅表現得極度禮貌，除了主動告知「需要花一點時間」，還詢問道「握壽司前要先拍照嗎？」

原PO當時並未多想，怎料送上桌的竟是羅臼產的稀有「葡萄蝦（ブドウエビ）」，結帳時一貫單價竟高達7500日圓（約新台幣1494元）。

大將溫柔詢問竟是「隱藏版警告」

事實上，葡萄蝦被譽為北海道的「幻之蝦」，僅在知床、羅臼一帶極少量捕獲，且產季短、價格高昂。粉專也不禁笑說，大將那兩句看似普通的問句，其實是溫柔的「最終確認」和「隱藏警告」，暗指該食材價格昂貴且準備繁瑣，試圖給顧客再次確認的機會。

網友熱議：是幸運還是災難？

對此，日本網友紛紛笑回，「大將的禮貌根本是善意的提示啊」、「笑死，純真到完全沒察覺」、「道民（北海道人）也很少吃到，這是幸運還是災難？」「一生一次的回憶」。

而台灣網友則直呼，「上周去吃有看到，只能說真的要好好看清楚」、「預算內的話，其實也不是太大問題，出國不就討個不同體驗，或許是個不錯的經驗」、「驚訝的是：這樣貴重的食材竟然出現在立食店」、「有點貴，但看起來真的很美味」。

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