翻出藍委質詢時支持印度勞工　李正皓曝：還有人喊擴大到2萬人

▲媒體人李正皓。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

台灣與印度在2024年簽署勞工合作備忘錄，勞動部長洪申翰預告最快今年有可能引進第一批印度移工，但網路流傳一個說法，指印度移工是國民黨連署通過的，卻想卸責給勞動部。國民黨團12日表示，引進印度移工是民進黨做的，但嚴審配套是國民黨要求的，絕不接受「黑箱引進、漫無目的」的移工政策。對此，媒體人李正皓挖出2024年6月26日聯席審查時藍委表態支持的內容，大酸，「民進黨席次就沒有過半，印度移工這題國民黨沒支持能通過？國民黨現在想撇清，笑死人」。

「到底是藍、綠、白哪一個政黨支持印度移工輸入來台？」李正皓表示，根據《條約締結法》與《立法院職權行使法》，任何台灣政府與外國政府簽訂的MOU，都需要送立院審議，程序上一讀後交委員會實質審查討論，再送交院會議決，而條約案只需二讀即可。

李正皓指出，本次印度移工輸入來台案是在2024年6月26日由立法院衛環委員會、國防外交委員會聯席審查，當日會議主席是國民黨籍召委王育敏。

李正皓表示，根據立法院議事轉播ivod影像畫面，審查過程中，國民黨立委邱鎮軍說，「缺工問題非常嚴重，希望盡快引進印度勞工彌補國內人工不足」；廖偉翔說，「印度移工1千人不夠，擴大到1萬人、2萬人，所以回到今天的主題（引用印度勞工），我想要說，無論是勞動部補充，或是移工引進國多樣化的前提之下，我們當然也算是樂觀其成啦！」

李正皓列舉，涂權吉說，「應該台灣政府對印度政府（Ｇ to G)直接聘用印度移工，建議1萬人以上」；羅廷瑋說，「我最後擔憂，印度教的廟不夠啦！勞動部想辦法」。

李正皓指出，最後結果，委員會審查完竣，7月5日由韓國瑜主持院會藍綠白無異議通過。簡單一題，民進黨席次就沒有過半，印度移工這題國民黨沒支持能通過？國民黨現在想撇清，笑死人。