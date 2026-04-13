　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大齡新娘驚豔全場　長女創意美容與時尚科成果發表亮點十足

▲學生為媽媽打造婚紗造型走秀，呈現大齡新娘自信風采。（記者林東良翻攝，下同）

▲學生為媽媽打造婚紗造型走秀，呈現大齡新娘自信風采。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長榮女中舉辦年度成果發表會，餐飲科、美容科與時尚造型科聯手展現學習成果，其中不僅有甜點與茶飲PK競賽，更有燙髮比賽與新秘大賽接力登場，學生找來師長與親友擔任模特兒，親手為媽媽、阿嬤打造全新造型，甚至披上婚紗走秀，形成一場別開生面的「大齡新娘秀」，成為全場焦點。

餐飲科學生以分組方式進行點心與茶飲競賽，由師生現場試吃投票決定勝負，展現實作與創意兼具的專業實力；而美容科與時尚造型科則透過動態競賽與靜態展覽，全面呈現學生在美髮與造型領域的學習成果。

▲學生為媽媽打造婚紗造型走秀，呈現大齡新娘自信風采。（記者林東良翻攝，下同）

長榮女中為台南地區最早設立美容科的職校之一，長年培育美髮設計人才。今年美容科成果發表中，學生以3至5人為一組，邀請真人模特兒進行燙髮競賽，從洗髮、剪髮、燙前護理，到上捲、藥水處理與燙後吹整，全程一手包辦。為讓模特兒在舞台上展現最佳狀態，不少學生更自掏腰包準備禮服，並進行臉部保養與妝容設計，力求整體完美呈現。

▲學生為媽媽打造婚紗造型走秀，呈現大齡新娘自信風采。（記者林東良翻攝，下同）

在燙髮競賽中奪冠的學生蘇政凱表示，自己國中時期透過IG短影片接觸美髮設計，深受設計師改造他人的過程吸引，進而投入相關領域。為精進技術，他利用課餘時間在美髮店打工，並積極參與學校安排的養護機構義剪服務。此次獲獎不僅是肯定，也讓他更加堅定未來朝美髮專業發展的決心。

▲學生為媽媽打造婚紗造型走秀，呈現大齡新娘自信風采。（記者林東良翻攝，下同）

時尚造型科的新秘大賽同樣吸睛，整場比賽直接在舞台上進行，從妝髮設計、指甲彩繪、人體藝術，到禮服、飾品與捧花等，皆列入評分項目，等同完整的新娘整體造型競技。多數學生邀請母親擔任模特兒，重新穿上婚紗走上伸展台，展現不同年齡層女性的自信與美感，多元風格令人驚艷。

▲學生為媽媽打造婚紗造型走秀，呈現大齡新娘自信風采。（記者林東良翻攝，下同）

其中奪得新秘大賽冠軍的作品，以經典白紗為基底，點綴數十隻蝴蝶裝飾。學生邱子芸指出，這些蝴蝶是利用回收鐵鋁罐製作，先剪裁金屬片，再塑形並以電烙鐵焊接完成，過程費時費工，也展現環保與創意結合的巧思。此外，也有學生融合巴洛克與變裝皇后元素，打造華麗甚至暗黑風格的新娘造型，突破傳統印象。

▲學生為媽媽打造婚紗造型走秀，呈現大齡新娘自信風采。（記者林東良翻攝，下同）

在靜態展區部分，美容與時尚造型科採個人競賽方式，規劃人頭整髮、梳編造型、面具彩繪及指甲彩繪四大主題。有學生將台南古蹟與在地美食融入面具創作，也有人以假髮髮絲拼貼出金魚與青鸞造型，細緻呈現魚鰭與羽毛效果，精巧工藝讓評審讚嘆不已。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
方念華罕見發聲17字！　傳被列入TVBS裁員名單
快訊／雙媽會有望！「粉紅超跑」進大甲市區　駐駕永信藥品
快訊／國發基金喊退場不玩！聯合再生摜跌停　近5萬張掛賣消不掉
182台人在柬埔寨被抓！　躲五星級飯店
47歲「最美阿嬤」孫芸芸超狂腹肌+大長腿！　1句話洩心聲
川普「6大關鍵紅線」絕不讓步！　談判破裂內幕曝
聖嬰訊號發生機率近9成　強颱比例恐上升

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「彩虹橋」意象聯結情感　花蓮秀林社區獲紫絲帶初級認證

台南幼兒專責醫師制度成果亮眼　37區100%布建守護新生命

大齡新娘驚豔全場　長女創意美容與時尚科成果發表亮點十足

轎車拋錨卡路中央！內埔警深夜出手救援　電霸一接順利發動

阿里山嘉130鄉道「山貓」工程車翻覆　46歲司機夾困獲救送醫救治

親子必看！　桃園推出全新公園遊戲場主題網站

台中衛生局五連霸　六都第一再奪全國冠軍

梅雨颱風季將至　台南市義消強化IRB船艇訓練守護水域安全

小倉鼠大學問！新北動保揭5大飼養關鍵　違規最高罰1.5萬

新北推46處賞螢秘境全攻略　打造春夏生態旅遊新亮點

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

新莊鐵皮工廠大火！濃煙直竄　烈焰狂燒200平方公尺

「彩虹橋」意象聯結情感　花蓮秀林社區獲紫絲帶初級認證

台南幼兒專責醫師制度成果亮眼　37區100%布建守護新生命

大齡新娘驚豔全場　長女創意美容與時尚科成果發表亮點十足

轎車拋錨卡路中央！內埔警深夜出手救援　電霸一接順利發動

阿里山嘉130鄉道「山貓」工程車翻覆　46歲司機夾困獲救送醫救治

親子必看！　桃園推出全新公園遊戲場主題網站

台中衛生局五連霸　六都第一再奪全國冠軍

梅雨颱風季將至　台南市義消強化IRB船艇訓練守護水域安全

小倉鼠大學問！新北動保揭5大飼養關鍵　違規最高罰1.5萬

新北推46處賞螢秘境全攻略　打造春夏生態旅遊新亮點

李貞秀不適用證人保護？　過往關鍵判決曝光

出國七天帶「旅行的氣味」回家　主子們認真猛聞超滿意

京都必訪「任天堂博物館＋teamLab」　加碼3間新開奢華酒店

出車禍「警察常問這1句」　一票人亂回GG！律師：肇責恐提高30％

川普欲軍事封鎖荷莫茲海峽　陸央媒批：這招夠狠夠損也夠蠢

台61線161K車禍！大貨車「翻覆卡分隔島」　北上慘塞3公里

汽車業代偷拍女同事如廁！她崩潰求償20萬　一審吞敗二審逆轉

才遭馬辦切割！習近平午宴問候馬英九　蕭旭岑：已經馬家人轉達

印度移工是國民黨開放？　楊智伃揭3事實打臉：民進黨演得太難看

快訊／雙媽會有望！白沙屯「粉紅超跑」進大甲市區　駐駕永信藥品

【我跟你們耗】台中科博館旁「人肉佔車位」　男硬是不讓還嗆聲

地方熱門新聞

同車都沒拔鑰匙　早餐店門口上演換車記

梅雨颱風季將至台南市義消強化IRB船艇訓練守護水域安全

賴清德現身拱天宮！親迎白沙屯媽祖出神龕

阿里山嘉130鄉道車輛翻覆

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

親子必看　桃園推出全新公園遊戲場主題網站

台中衛生局五連霸　六都第一再奪全國冠軍

虎尾參選人化身皮卡丘　跳牽亡歌

新北動保揭5大飼養關鍵　違規最高罰1.5萬

周末人潮爆滿！亞太棒球場11攤美食進駐

大齡新娘驚豔全場長女創意美容與時尚科成果發表亮點十足

新北推46處賞螢秘境全攻略　打造春夏生態旅遊新亮點

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

桃園市醫師公會理事長改選　胡亦明宣布參選

更多熱門

相關新聞

安海瑟薇服裝秀

安海瑟薇服裝秀

隨著電影《穿著 Prada 的惡魔 2》（The Devil Wears Prada 2）盛大首映，紅毯再次成為焦點。安海瑟薇（Anne Hathaway）以多套造型現身活動，不僅呼應她在影史中極具代表性的時尚角色，也展現出成熟、自信且更具力量感的風格轉變。

木瓜好處不只助消化！營養師一次說清楚

木瓜好處不只助消化！營養師一次說清楚

Jennie透紗禮服太仙！

Jennie透紗禮服太仙！

周子瑜台北街頭放風！

周子瑜台北街頭放風！

宋慧喬新造型太清爽！

宋慧喬新造型太清爽！

關鍵字：

大齡新娘長女美容時尚成果發表亮點

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

日偶像女團辦活動「0人到場」！

鋒面要來了　周三變天轉雨

川普封鎖荷莫茲海峽！美媒揭真正目的

白沙屯擠爆　口角推人、婦哭喊抗議

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

即／五股惡火燒毀4工廠！面積飆破5676平方公尺

24萬股東哭慘！ 國發基金明開始倒貨「這檔綠能股」

311萬人領錢！16檔台股ETF本周配息入帳　豪灑238億元

李貞秀哭喊「要養5小孩」　若沒立委工作怎辦

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

小三激戰人夫10次懷孕墮胎　性愛照寄給正宮！她一看崩潰

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面