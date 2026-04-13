大齡新娘驚豔全場　長女創意美容與時尚科成果發表亮點十足

▲學生為媽媽打造婚紗造型走秀，呈現大齡新娘自信風采。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長榮女中舉辦年度成果發表會，餐飲科、美容科與時尚造型科聯手展現學習成果，其中不僅有甜點與茶飲PK競賽，更有燙髮比賽與新秘大賽接力登場，學生找來師長與親友擔任模特兒，親手為媽媽、阿嬤打造全新造型，甚至披上婚紗走秀，形成一場別開生面的「大齡新娘秀」，成為全場焦點。

餐飲科學生以分組方式進行點心與茶飲競賽，由師生現場試吃投票決定勝負，展現實作與創意兼具的專業實力；而美容科與時尚造型科則透過動態競賽與靜態展覽，全面呈現學生在美髮與造型領域的學習成果。

長榮女中為台南地區最早設立美容科的職校之一，長年培育美髮設計人才。今年美容科成果發表中，學生以3至5人為一組，邀請真人模特兒進行燙髮競賽，從洗髮、剪髮、燙前護理，到上捲、藥水處理與燙後吹整，全程一手包辦。為讓模特兒在舞台上展現最佳狀態，不少學生更自掏腰包準備禮服，並進行臉部保養與妝容設計，力求整體完美呈現。

在燙髮競賽中奪冠的學生蘇政凱表示，自己國中時期透過IG短影片接觸美髮設計，深受設計師改造他人的過程吸引，進而投入相關領域。為精進技術，他利用課餘時間在美髮店打工，並積極參與學校安排的養護機構義剪服務。此次獲獎不僅是肯定，也讓他更加堅定未來朝美髮專業發展的決心。

時尚造型科的新秘大賽同樣吸睛，整場比賽直接在舞台上進行，從妝髮設計、指甲彩繪、人體藝術，到禮服、飾品與捧花等，皆列入評分項目，等同完整的新娘整體造型競技。多數學生邀請母親擔任模特兒，重新穿上婚紗走上伸展台，展現不同年齡層女性的自信與美感，多元風格令人驚艷。

其中奪得新秘大賽冠軍的作品，以經典白紗為基底，點綴數十隻蝴蝶裝飾。學生邱子芸指出，這些蝴蝶是利用回收鐵鋁罐製作，先剪裁金屬片，再塑形並以電烙鐵焊接完成，過程費時費工，也展現環保與創意結合的巧思。此外，也有學生融合巴洛克與變裝皇后元素，打造華麗甚至暗黑風格的新娘造型，突破傳統印象。

在靜態展區部分，美容與時尚造型科採個人競賽方式，規劃人頭整髮、梳編造型、面具彩繪及指甲彩繪四大主題。有學生將台南古蹟與在地美食融入面具創作，也有人以假髮髮絲拼貼出金魚與青鸞造型，細緻呈現魚鰭與羽毛效果，精巧工藝讓評審讚嘆不已。