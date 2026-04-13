川普嗆良十四世：沒我你當不了教宗！　只因「譴責美伊戰爭」惹毛他

▲教宗良十四世 （Pope Leo XIV）先前對伊朗戰爭發表譴責。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國總統川普12日深夜在社群媒體發文，對教宗良十四世（Pope Leo XIV）展開猛烈炮轟。導火線是良十四世11日在祈禱會上，對伊朗戰事發表迄今最嚴厲的譴責。川普火速以長文回擊，質疑良十四世支持伊朗擁核，還要教宗心存感激，「如果我不在白宮，他也不會坐上梵蒂岡的位子。」

良十四世暗指川普引爆衝突

良十四世11日在公開祈禱場合，措辭強硬地譴責伊朗戰爭，且發言語境被外界解讀為多次針對川普政府的外交路線。對此，川普在社群媒體「真實社交」發文直接點名稱，自己「不想要一位認為伊朗擁有核武是可以被接受的教宗」，也「不想要一位認為美國攻擊委內瑞拉很糟糕的教宗」，更明確表示，不接受任何批評美國總統的教宗存在。

▲川普稱，是因為自己入主白宮，良十四世才有機會當上教宗。（圖／路透）



川普稱良十四世靠美國身份上位

川普聲稱，良十四世的當選本就「令人震驚」，因為他原先根本不在任何教宗候選人的考量名單之內。川普認為，天主教會之所以選擇良十四世，純粹是因為他是美國人，教會盤算藉此在與川普政府打交道時占據有利位置，才讓他當教宗，還要良十四世「心存感激」。

批教宗軟弱又迴避關鍵議題

川普在批評中指出，良十四世在犯罪與外交政策領域的立場過於軟弱，表現令人失望。他還點出，良十四世高談對川普政府施政的憂慮，卻刻意迴避疫情期間宗教團體所承受的種種困境，前後態度有所矛盾。川普強調，自己正在兌現以壓倒性勝選所換來的施政承諾，並稱已讓犯罪率降至歷史低點、締造出史上最亮眼的股市表現。

要教宗別當政客專心扮好角色

川普在文末語氣強硬地要求良十四世「振作起來」，呼籲他回歸教宗本職，以常識為依歸，停止迎合「激進左派」，將心力放在如何成為一位出色的宗教領袖，而非當一名政客。川普警告，良十四世目前的言行不僅損及自身形象，更對整個天主教會造成傷害。