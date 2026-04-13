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90歲爆紅大港阿嬤受邀開球！惡補練投畫面曝　網看哭：被鼓勵到了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名90歲的「大港阿嬤」鄭金枝，在大港開唱隨興熱舞爆紅後，受邀擔任中華職棒台鋼雄鷹4月19日澄清湖主場的開球嘉賓。孫女近日在網路曝光阿嬤「惡補練投」的畫面，熱情滿滿的模樣感動眾多網友直呼「不知道為什麼很想哭」，有人也特別提醒，「阿嬤真的好棒喔！不過要注意，不要過度以免肌肉拉傷喔。」

▲▼90歲大港阿嬤要開球了！「惡補練投」畫面曝　網看哭：莫名好感動。（圖／孫女提供）

▲90歲大港阿嬤要開球了！「惡補練投」畫面曝。（圖／孫女提供）

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「大港阿嬤」鄭金枝因在大港開唱熱舞影片在網路爆紅，近期將身穿90號球衣擔任台鋼雄鷹開球嘉賓，孫女將阿嬤受邀擔任開球嘉賓後，在家用報紙及膠帶自製棒球，並惡補練投的畫面全拍了下來。

▲▼90歲大港阿嬤要開球了！「惡補練投」畫面曝　網看哭：莫名好感動。（圖／孫女提供）

▲▼大港阿嬤受邀擔任開球嘉賓，在家裡用報紙自製棒球練投。（圖／孫女提供）

▲▼90歲大港阿嬤要開球了！「惡補練投」畫面曝　網看哭：莫名好感動。（圖／孫女提供）

孫女直言，「我家阿嬤，從未想過有一天能成為棒球開球嘉賓，當這個機會降臨，她既緊張又興奮，一開始阿嬤連拿球的姿勢都不太對，手抖得厲害，但她沒有放棄，拉著孫女們開始練習。」

孫女說，阿嬤每天下午會在家門口練習，一次次投球，一次次調整，覺得自己進步了，就會給自己鼓掌，她的動作從笨拙到逐漸熟練，眼神裡的堅定也越來越濃，阿嬤說她不想錯過這個展現自己的機會，看著她努力的樣子，自己也深受觸動。

▼大港阿嬤要開球了！每天在家巷子口拉著孫女練習投球。（圖／孫女提供）

▲▼90歲大港阿嬤要開球了！「惡補練投」畫面曝　網看哭：莫名好感動。（圖／孫女提供）

▲▼90歲大港阿嬤要開球了！「惡補練投」畫面曝　網看哭：莫名好感動。（圖／孫女提供）

▲▼90歲大港阿嬤要開球了！「惡補練投」畫面曝　網看哭：莫名好感動。（圖／孫女提供）

影片曝光後感動大批網友，有人直呼，「看到阿嬤年紀這麼大了，還是對新事物充滿好奇和活力的模樣真的很感動，有種被鼓勵到的感覺」、「阿嬤真好棒～～ 希望可以繼續看到阿嬤這麼健康的玩」、「阿嬤練習和正式前要多暖身喔！正式當天也不要太用力啦！趣味就好」。

▲▼90歲大港阿嬤要開球了！「惡補練投」畫面曝　網看哭：莫名好感動。（圖／孫女提供）

▲台鋼雄鷹找來爆紅90歲大港阿嬤開球。（圖／翻攝台鋼雄鷹FB粉絲專頁）

台鋼雄鷹也預告，4/19在澄清湖棒球場歡迎熱情高雄人一起來執行神秘任務，行動代號「保護90歲少女」，保護這位穿著90號少女，讓阿嬤快快樂樂出門，平平安安回家。

阿嬤當天預計將身穿90號球衣進行開球，她並在影片裡說，「我19號要去投球，大家19號來看我開球，大家來熱鬧一下！」

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