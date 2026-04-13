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坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」畫面曝光！吊車大王澄清：對我很客氣

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

▲吊車大王坐在小凳子上，畫面引發網友誤會。（圖／翻攝Threads）

記者劉維榛／綜合報導

胡漢龑與白沙屯主委、總幹事對談的一張照片在網路上瘋傳，因他坐在低矮板凳上，對方又神情嚴肅，引發外界質疑是否遭冷待。對此，在場人士與胡漢龑本人都出面澄清，強調當天是胡董主動坐板凳，並非被安排坐低位，廟方對他非常禮遇，呼籲外界別只憑一張照片就過度解讀。

臉書社團、Threads瘋傳一張照片，可見胡漢龑坐在低矮的凳子上，一手壓在大腿上撐著身體，對比白沙屯主委、總幹事兩人則是神情嚴肅、眉頭微皺、嘴角下壓，讓不少網友質疑「姑且不論內容談什麼，讓客人坐凳子，主家自己坐有椅背的，這樣照片流出來好看嗎？」「胡董只能坐鼓凳，那普通信徒不就…？」

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底下網友熱議，「一副高高在上的兩位」、「為什麼右邊那位看起來像瞧不起別人的樣子」、「我覺得不妥，但胡董不介意，那就沒關係」、「感覺黑社會老大們在喬事情」、「有前因後果再來評論，光看一張圖不能表示什麼」。

不過，面對外界一面倒的揣測，當天在場人士很快出面還原狀況，「當天我有在現場，那個當下是胡董主動要坐在那個位置，因為他要特別跟幹事們說一些事情這樣」、「不要看圖說故事，那天我在場！ 是我爸主動要坐板凳的」。

當時在談事情！吊車大王親自澄清：廟方對我非常禮遇

眼見討論持續延燒，胡漢龑本人也親自留言澄清，「白沙屯主委跟總幹事，對我真的非常禮遇，而且我講的事情他們覺得很驚訝，所以才會有這個表情，所以請大家好朋友們不要誤會了」

不僅如此，胡漢龑強調，臉書部分因為被限制留言，所以無法在臉書上做解釋，「也請大家幫忙在FB上面留言，廟方真的對我非常非常的客氣，是我主動要坐在板凳上面，感謝再感謝大家，主委跟總幹事對我真的非常的好。」

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