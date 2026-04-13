川普今晚10時封鎖荷莫茲海峽！　分析：難長期維持

▲荷莫茲海峽是全球石油和天然氣海運的咽喉要道。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗會談未達協議，美國總統川普12日宣布將對荷莫茲海峽實施封鎖，時間點就在美東時間4月13日上午10時（台灣時間13日晚上10時）。川普此舉旨在切斷伊朗用於資助其軍事行動的收入來源，但現階段仍存在許多未知數，專家稱，美軍海上封鎖是重大且無具體期限的軍事行動，可能會引發伊朗新一波報復，讓停火協議面臨巨大壓力。

荷莫茲海峽近乎癱瘓 伊朗坐收過路費

紐約時報、路透報導，荷莫茲海峽是全球石油和天然氣海運的咽喉要道，正常情況下每天約有150艘船隻通行。然而自今年2月底戰爭爆發以來，整個3月份通過船隻總數才勉強超過150艘，幾乎等同完全停擺。

根據航運情報公司的報告，這些船隻事先跟伊朗當局談好條件、甚至可能繳了過路費才獲放行。伊朗靠著對海峽的控制，包括威脅佈雷，一手打亂全球經濟秩序，一手對川普政府施壓。

▲荷莫茲海峽自今年2月底戰爭爆發以來，整個3月份通過船隻總數才勉強超過150艘，幾乎等同完全停擺。（圖／路透）

美軍封鎖怎麼執行？專家：有權攔船搜查

美國中央指揮部宣布，封鎖將於美東時間13日上午10時正式啟動，這將適用於所有進出伊朗港口的船隻，不分國籍，包括位於阿拉伯灣與阿曼灣的伊朗港口。不過，對於僅通過海峽、往返非伊朗港口的船舶，美軍不會干預其航行自由。

美國海軍戰爭學院教授克拉斯卡（James Kraska）指出，交戰方有權對非中立水域的船隻進行攔截並決定是否放行，而封鎖措施將可阻斷伊朗石油出口收入，削弱其長期作戰能力。不過他也提醒，海峽內可能仍有水雷，伊朗也保有發射飛彈和無人機的能力。

專家：封鎖難長期維持 美國準備好了嗎

只不過專家認為，美軍海上封鎖是重大且無具體期限的軍事行動，可能會引發伊朗新一波報復，並讓本就脆弱的停火協議面臨巨大壓力。此外，美軍尚未公布封鎖行動的基本細節，包括將動用多少艘軍艦、是否會出動軍機，以及是否有海灣盟友協助。

▲荷莫茲海峽交通量大幅萎縮，已經導致油價飆漲。（圖／路透）

專家指出，封鎖實質上是一種戰爭行為，需要投入大量軍艦並做好長期承諾的準備。華盛頓近東政策研究所研究員史特勞爾（Dana Stroul）指出，「川普想要速戰速決，但現實是，這個任務難以獨自完成，且中長期來看很可能很難持續。」

專家還說，若美國海軍投入足夠軍艦，確實可以建立一道封鎖線。但問題是，美國是否準備好登上並扣押、甚至損毀或擊沉試圖突破封鎖的船隻？如果這些船隻運載的石油是要送往中國，或者印度、南韓等美國夥伴國，又該怎麼辦？

執行難度高？業者：船隻可透過AIS造假

現階段荷莫茲海峽交通量大幅萎縮，已經導致油價飆漲，如果美國對伊朗船隻實施封鎖，能讓其他運載波斯灣各國石油的船隻恢復自由航行，油價就有可能下跌，但要多快才能反映在價格上，目前還不清楚。

與此同時，很多事情還是充滿變數。船公司是否願意冒險穿越海峽，很大程度上取決於伊朗對這次封鎖的反應。而美國究竟有沒有能力管控船隻通行，也是個大問號。

此外，在美方宣布不會阻礙前往非伊朗港口的船隻自由航行之後，船舶追蹤業者對實際執行面表示懷疑，並點出船隻慣用的花招，例如竄改船隻識別資料來躲避偵測。航運情報公司Tanker Trackers指出，許多與伊朗有關聯的油輪慣用AIS（自動識別系統）訊號欺騙，假裝停靠沙烏地阿拉伯或伊拉克港口矇混過關。