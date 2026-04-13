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大陸 大陸焦點 特派現場

中國第23個！內蒙自貿區設立　領導小組採「高配」雙組長制

▲內蒙古呼和浩特。（圖／CFP）

▲內蒙古呼和浩特。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸內蒙古自由貿易試驗區於11日正式揭牌成立，成為大陸全國第23個自貿區，同步成立由自治區黨委書記王偉中與政府主席包鋼共同擔任組長的工作領導小組，以高規格配置的「雙組長制」推動建設，顯示出大陸官方對該區發展的重視與決心。

▲內蒙自治區黨委書記王偉中。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲內蒙自治區黨委書記王偉中。（圖／翻攝澎湃新聞）

《北青報》報導，內蒙古已成立「中國（內蒙古）自由貿易試驗區工作領導小組」。4月11日，上述領導小組召開第一次會議，會議的重要議題是「討論審議有關文件，研究部署自由貿易試驗區建設工作」。

據悉，該領導小組實行雙組長制，擔任組長的是自治區黨委書記王偉中、自治區人民政府主席包鋼，此種高規格配置，凸顯內蒙古對自貿試驗區建設的高度重視和推進決心。

中國（內蒙古）自由貿易試驗區揭牌儀式暨建設動員大會11日也在呼和浩特舉行，由王偉中揭牌並發表動員講話，包鋼則為三個片區授牌。該自貿區涵蓋呼和浩特、滿洲里及二連浩特三大片區，總面積分別為76.28平方公里、25.11平方公里與18.35平方公里。

▲內蒙自治區政府主席包鋼。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲內蒙自治區政府主席包鋼。（圖／翻攝澎湃新聞）

隨著內蒙古自貿區設立，大陸自貿試驗區數量擴展至23個，形成涵蓋沿海、內陸及沿邊地區的整體佈局，同時，內蒙古自貿區為大陸推動「自貿試驗區提升戰略」後首個獲批的試驗區，為「十五五」時期首個自貿區，具補足北部沿邊地區佈局的重要意義。

根據《中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案》，當局將推動19項改革創新措施，包括提升貨物貿易、強化國際物流服務、促進科技成果轉化及拓展對外交流，並目標打造資訊交流、交通物流、資源配置與科技創新等多功能中心。

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