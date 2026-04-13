WSJ：美伊第2輪談判可能數日內重啟　中東各國斡旋

▲美國副總統范斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗歷經21小時馬拉松式會談之後，最終未能達成協議，隨後美軍宣布對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。華爾街日報引述知情人士說法指出，中東各國目前正推動美伊雙方重返談判桌，外交斡旋大門依舊敞開，第二輪會談可能會在數日內舉行。

美伊談判破局之後雙方各自發表強硬聲明，但根據官員們的說法，區域各國正與美國進行磋商，確保延長目前為期2周的停火協議。

NBC新聞指出，美國談判人員原本預期與伊朗的會談只是一場短暫「破冰會議」，為後續談判鋪路，但最終演變成長達21小時的持續交鋒。美國官員透露，副總統范斯在談判開始之前就意識到，美伊兩國在過去50年來幾乎沒什麼實質互動，這種狀態容易滋生不信任與誤判，因此首要目標之一就是讓雙方對各自核心訴求與談判空間有基本共同理解。

官員形容，整場會談過程艱難，但到最後雙方的確有了較為友好且有建設性的提案交流，然而美方也逐漸意識到，伊朗方面根本沒搞清楚美國最核心訴求，那就是任何協議都必須以「伊朗永遠不得取得核武」為基礎。過程中，范斯不斷試圖糾正這個誤解，最後在離開巴基斯坦前，向伊朗提交最終方案。

官員也透露，國家安全團隊已與總統川普商討出方案，打破伊朗封鎖荷莫茲海峽的局面，同時也要反制伊朗試圖用海峽議題轉移焦點、迴避美方最在乎的核武問題。據這名官員描述，范斯是個務實但不天真的人，他抱著促成協議的希望進場，並在長達21小時的談判摸清伊朗的弱點，接下來就換川普出手來測試這些弱點。