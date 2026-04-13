出車禍「警察常問這1句」　一票人亂回GG！律師：肇責恐提高30％

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

發生車禍警察到場時，會詢問事發經過及行車速度，但這看似平常的對話竟隱藏法律陷阱。律師指出，若在筆錄中隨口說出具體車速，一旦超過該路段速限，將成為當場承認超速的鐵證，甚至導致肇事責任直接提高30%，建議民眾應以客觀鑑定為準。

隨口報車速恐成超速鐵證

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鼎川法律事務所近日於Threads發文提醒，警察處理交通事故時，最關鍵的陷阱題往往是「你當時車速多少？」許多民眾發生意外時心神不寧，可能會隨口回答「車速50」，認為數字適中應該沒事。然而，律師解釋，每個路段速限不同，若在速限40公里的區域回答50，就等同於當場承認超速，這將直接影響未來肇事責任的歸屬。

律師揭示最佳應對方式

至於面對警方的詢問該如何應對，律師明確指出，民眾應回應，「我不確定，以鑑定結果為準。」其核心原則在於，法律證據講求真實，民眾不應以「猜測」代替事實。讓客觀的科學鑑定數據來說話，而非個人憑感覺回報的數字，才能在後續法律程序中最大化保障自身權益。

鼎川法律事務所所長梁繼澤也進一步提到，在製作筆錄時，對於車速相關問題應避免給出具體數字。警方到場後，通常會詢問事故發生經過與速度區間，若當事人無法百分之百確定當下的瞬間時速，應明確表示不清楚或不確定，避免模糊的記憶影響後續的責任判定。

亂說話肇責恐飆升30%

法律事務所也鄭重提醒，車禍處理現場「不知道千萬不要亂說」，否則一旦被認定為超速，肇事責任可能會因此提高30%。民眾應保持冷靜，交由專業的鑑定機構透過煞車痕、監視器畫面等科學手段進行推算，以免在第一時間因失言而陷入不利的法律處境。

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