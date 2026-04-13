「惠台措施是中共介選」　國安局分析鄭習會：增加北京在川習會籌碼

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

「鄭習會」落幕後，國台辦昨宣布「十項促進兩岸交流合作政策措施」，但被質疑有統戰風險。對此，國安局長蔡明彥今（13日）說，此次國共交往分為戰略、政治跟經濟等3層面，包括強調台海是「北京說了算」，也操作在野黨對北京立場的呼應，增加北京在川習會處理涉台議題的籌碼；蔡也說，每次到台灣選舉時候，就可以注意到中共都會有提出所謂的「惠台措施」，這已經變成中共對台介選的工具，相關操作也都配合到中共對台統戰收跟放之間的節奏。

蔡明彥13日到立法院外交國防委員會進行專報並備詢。針對大陸昨發布10項對台措施是否有統戰風險，蔡明彥會前受訪時表示，這次中共跟台灣在野黨的交往，主要有三個層面的目的：第一層面是在戰略上，強調北京具有台海「和跟戰」的主導權，就是「北京說了算」，目的在於排除外力介入台海的局勢，同時也操作在野黨對於北京立場的呼應，來增加北京後續在川習會當中處理涉台議題的籌碼。

蔡明彥說，第二部分是政治層面，可以看到雙方交往過程中，中共不斷地推宣「中華民族偉大復興」以及兩岸的制度性和平，主要目的是把台灣能引導到一中框架的政治設定；第三層面是在經濟上，去宣傳中共「十五五規劃」，希望台商可以增加對岸的投資，來助益中國的經濟發展，同時也來弱化台灣跟全球非紅供應鏈的參與跟合作，另外也釋出一些所謂的「惠台措施」，來增加台灣對於中國市場的依賴。

蔡明彥指出，針對昨天所宣布的這十項的惠台措施，因為要推動相關的兩岸交流或經貿交往，主要還是要跟中央政府做接觸，這樣政府才可以評估、規劃跟推動相關的交流，而不是透過政黨交流來私相授受。

蔡明彥也提及，同時每次到了台灣的選舉的時候，就可以注意到中共都會有提出所謂的惠台措施。所以大家可能也注意到，不管是兩岸的觀光交流，還是對於台灣農漁產品的採購，歷來在台灣要選舉的時候，都會被提出來做相關討論，這已經變成中共對台介選的工具，相關操作也都配合到中共對台統戰收跟放之間的節奏。

蔡明彥說，國安局希望後續的討論應該由政府來主導，因為中共在交流過程當中，有時候會去操作所謂的「區隔對待」，也就是讓這個所謂的施惠，集中在某些特定的縣市或企業產業、個人，所以由政府來做相關規劃，也比較可以避免到這種不必要的風險。

媒體追問，惠台措施這一塊東西是不是全部拒絕，還是說有條件的接受？蔡明彥回應，昨天政府所有單位都已經有做正式立場的說明。

由於今年漢光兵推首次納入情報機構，媒體也詢問國安局扮演的角色為何？蔡明彥表示，國安局在情報機關、視同情報機關之間溝通聯繫順暢，過去漢光也有人員進駐到國防部協力情報機關了解狀況，因此今年有這樣的制度性規劃跟安排，國安局會充分配合。