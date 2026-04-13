聖嬰訊號下半年發生機率近9成　強颱比例恐上升

▲氣象專家林得恩指出，今年下半年聖嬰發生機率將大幅攀升，甚至達到9成以上。（圖／取自臉書「林老師氣象站」）



記者周湘芸／台北報導

聖嬰訊號有增強，且提早發生的趨勢。氣象專家林得恩指出，今年8至10月聖嬰現象發生訊號機率已經接近90%，並於10至12月達到巔峰，且持續到明年1月，強颱比例可能跟著上升，秋颱活動延後可能性也會增大。

氣象專家林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」表示，美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自去年9月開始的反聖嬰訊號明顯減弱，取而代之的是中性正常特徵，預估會延續至今年中。

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林得恩指出，值得注意的是，自今年5至7月起，聖嬰現象發生訊號逐月增加且提早，發生機率已超過60%；8至10月發生訊號機率已經接近90%，並於10至12月達到巔峰，且至少會持續到明年1月。

根據過去歷史統計分析，他表示，聖嬰現象發生時，當年颱風生成位置會偏東、偏南，但是侵台颱風數量不一定會增加。因生成發展的路徑較長，強度發展時間較為充足，強颱比例會跟著上升。另外，秋颱活動延後可能性也會增大。

他也說，從歷史資料來看，聖嬰年有夏季降雨分布不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多特性。隔年春雨偏多、旱象風險降低，有利水庫補注。當聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值高，「暖冬」的機率約在6成左右。