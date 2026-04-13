川普祭封鎖令！　伊朗批「極端主義」破壞談判：絕不屈服威脅

▲ 川普宣布禁止往返伊朗的船隻通行荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊在巴基斯坦進行長達21小時談判仍宣告破局，美國總統川普隨即宣布對荷莫茲海峽實施海軍封鎖，自美東13日上午10時（台灣晚間10時）起生效，範圍限定於往來伊朗的船隻，使能源市場再度陷入震盪。伊朗官員對此則回應，德黑蘭絕不屈服於任何威脅。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）13日在社群平台X發文，形容此次於伊斯蘭馬巴德舉行的談判是美伊47年來最密集的一次接觸，強調伊朗秉持誠意參與，致力結束敵對狀態，雙方甚至一度接近簽署諒解備忘錄的階段，卻在最後關頭遭遇美方的「極端主義、不斷改變的目標與封鎖行動」。他強硬指責，「沒有學到任何教訓，善有善報，敵意只能換來敵意。」

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）也透過官媒表示，談判期間伊朗積極展現誠意，協議一度取得進展，強調川普新一波威脅根本動搖不了伊朗民心，「若你們選擇對抗，我們奉陪；若你選擇理性，我們也以理性回應。我們不會屈服於任何威脅，讓他們再次考驗我們的意志，這樣我們就能給他們更沉重的教訓。」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）態度則相對緩和，透過X發文向美方喊話，「若美國政府放棄獨裁統治，尊重伊朗人民權利，一定會找到達成協議的方法。」