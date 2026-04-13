荷莫茲海峽「全面停擺」現況曝！　伊朗嗆：美國人會懷念4美元油價

▲ 川普下令禁止往返伊朗的船隻通行荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣布對荷莫茲海峽實施海軍封鎖，自美東13日上午10時（台灣13日晚間10時）起生效，全面攔截進出伊朗的船隻。消息一出全球能源市場再度震盪，國際指標布蘭特原油應聲上漲8%，重返每桶100美元大關；美國國內汽油均價較開戰前一天飆升逾40%。

談判破裂！ 美伊互相指責

《美聯社》報導，美伊達成停戰協議以來，荷莫茲海峽通行量才稍稍恢復，但據航運情報機構Lloyd's List Intelligence，川普12日宣布封鎖令過後，所有船隻幾乎全數停駛，原先已駛入海峽的2艘船更是中途折返。

此前，美伊代表在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行的21小時馬拉松式談判宣告破裂。川普歸咎於伊朗拒絕放棄核武野心；伊方則反指談判一度接近簽署諒解備忘錄，卻被美方極端主義、不斷變動的目標與封鎖行動破壞。

Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.



ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

川普強調，美軍不會阻擋經荷莫茲海峽前往伊朗以外國家的船隻，但伊朗隨即警告，任何靠近該水道的軍用艦艇都將「受到嚴厲處置」。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）更在X平台貼出白宮附近加油站的地圖，嘲諷美國民眾「好好享受現在的油價吧」，「你們很快就會懷念起每加侖4到5美元的油價了」。

川普輕描淡寫 對油價態度模糊

川普12日接受《福斯新聞》採訪，面對油價能否在11月期中選舉前回落的問題僅稱，「可能會，也可能維持不變或稍微上漲，但整體價格應該會差不多。」