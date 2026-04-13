　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

荷莫茲海峽「全面停擺」現況曝！　伊朗嗆：美國人會懷念4美元油價

▲▼美國總統川普,荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲ 川普下令禁止往返伊朗的船隻通行荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣布對荷莫茲海峽實施海軍封鎖，自美東13日上午10時（台灣13日晚間10時）起生效，全面攔截進出伊朗的船隻。消息一出全球能源市場再度震盪，國際指標布蘭特原油應聲上漲8%，重返每桶100美元大關；美國國內汽油均價較開戰前一天飆升逾40%。

談判破裂！　美伊互相指責

《美聯社》報導，美伊達成停戰協議以來，荷莫茲海峽通行量才稍稍恢復，但據航運情報機構Lloyd's List Intelligence，川普12日宣布封鎖令過後，所有船隻幾乎全數停駛，原先已駛入海峽的2艘船更是中途折返。

此前，美伊代表在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行的21小時馬拉松式談判宣告破裂。川普歸咎於伊朗拒絕放棄核武野心；伊方則反指談判一度接近簽署諒解備忘錄，卻被美方極端主義、不斷變動的目標與封鎖行動破壞。

川普強調，美軍不會阻擋經荷莫茲海峽前往伊朗以外國家的船隻，但伊朗隨即警告，任何靠近該水道的軍用艦艇都將「受到嚴厲處置」。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）更在X平台貼出白宮附近加油站的地圖，嘲諷美國民眾「好好享受現在的油價吧」，「你們很快就會懷念起每加侖4到5美元的油價了」。

川普輕描淡寫　對油價態度模糊

川普12日接受《福斯新聞》採訪，面對油價能否在11月期中選舉前回落的問題僅稱，「可能會，也可能維持不變或稍微上漲，但整體價格應該會差不多。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以前超歡迎香燈腳　在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了
快訊／「饗饗」微風信義店火警！　全員疏散
推動「鞭刑公投」！　52立委連署成案
林志玲淚崩！「康熙玲」大合體逼哭全場
中評會今討論李貞秀　黃國昌認：未達公職標準
李洋宣布捐出「奧運金牌1千萬獎金」！
一家四口再開庭　家寧「OL風」現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

閃瞎全球！星宇「液態金屬金」特別塗裝機帥照曝　日網看呆

WSJ：美伊第2輪談判可能數日內重啟　中東各國斡旋

日大叔「假髮＋內衣」扮女裝闖女湯！　徘徊7分鐘偷看裸體

川普被迫停火？分析：強攻荷莫茲代價高　美軍面臨3道「死亡防線」

貝克漢長子慶結婚4週年　情書暗酸決裂父母

伊凡卡淚憶亡母　首曝夫罹癌：人生不能視為理所當然

川普今晚10時封鎖荷莫茲海峽！　分析：難長期維持

美伊談判破局！　川普面臨3棘手選項

川普嗆良十四世：沒我你當不了教宗！　只因「譴責美伊戰爭」惹毛他

荷莫茲海峽「全面停擺」現況曝！　伊朗嗆：美國人會懷念4美元油價

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

閃瞎全球！星宇「液態金屬金」特別塗裝機帥照曝　日網看呆

WSJ：美伊第2輪談判可能數日內重啟　中東各國斡旋

日大叔「假髮＋內衣」扮女裝闖女湯！　徘徊7分鐘偷看裸體

川普被迫停火？分析：強攻荷莫茲代價高　美軍面臨3道「死亡防線」

貝克漢長子慶結婚4週年　情書暗酸決裂父母

伊凡卡淚憶亡母　首曝夫罹癌：人生不能視為理所當然

川普今晚10時封鎖荷莫茲海峽！　分析：難長期維持

美伊談判破局！　川普面臨3棘手選項

川普嗆良十四世：沒我你當不了教宗！　只因「譴責美伊戰爭」惹毛他

荷莫茲海峽「全面停擺」現況曝！　伊朗嗆：美國人會懷念4美元油價

蕭薔《浪姐7》唱跳王心凌神曲！　「票數太低」護小28歲隊員：我走

才剛重新開幕...大立空中樂園小飛機「定格半空」　男童受困驚魂

白沙屯媽祖神威！母重度昏迷「兒1舉動」奇蹟好轉　獲扛3次神轎

駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵　官方強調：不會影響玩家

快訊／北市「饗饗」微風信義店起火　警消衝46樓搶救全員疏散

獨／外籍車手落網求刑84年　「42人被騙193萬」5天提領一空

光影也能開口說故事！《熊妤創藝特展・如果影子會寫畫》驚豔藝文推廣處

助攻戰市長？吳沛憶選黨部主委　沈伯洋樂見其成、莊瑞雄讚帥馬狂飆

沒營業過1天！　台南最大爛尾飯店8.8億脫手

蕭旭岑收台商捐款？　馬辦開董事會揭帳目調查報告：無入帳紀錄

父女合唱〈樓下那個女人〉　游鴻明:這是有關包養的故事

國際熱門新聞

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

川普封鎖荷莫茲海峽！美媒揭真正目的

Apple Pay爆「新型詐騙」！蘋果公司示警

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

182台人被抓　躲飯店「詐騙台灣人」

川普下令封鎖荷莫茲海峽　伊朗：敵人誤判將陷致命漩渦

海峽全面停擺　伊朗：美國人會懷念4美元油價

印尼6歲童喊媽媽衝出馬路　遭卡車撞死

川普再開砲！「我可在一天之內摧毀伊朗　讓他們能源全部完蛋」

川普下令封鎖荷莫茲海峽　國際油價跳漲8％

美中央司令部宣布：美東13日上午10時起　封鎖伊朗港口

川普警告：若中國軍援伊朗　立刻加徵50%關稅

京都11歲男童失蹤21天　找到球鞋了！

川普劃下「6大紅線」絕不讓步！談判內幕曝

更多熱門

相關新聞

美眾院外委會共和黨團PO賴清德、川普照　總統府：台美堅若磐石

美眾院外委會共和黨團PO賴清德、川普照　總統府：台美堅若磐石

《台灣關係法》今年適逢47週年，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團罕見在社群平台上，貼出總統賴清德、美國總統川普的「川賴照」。對此，總統府發言人郭雅慧13日表示，很感謝外委會這樣的貼文，台美關係堅若磐石，持續深化台美友誼，希望未來保持這樣的關係能夠更好。

川普欲軍事封鎖荷莫茲海峽 陸央媒批：這招夠狠夠損也夠蠢

川普欲軍事封鎖荷莫茲海峽 陸央媒批：這招夠狠夠損也夠蠢

美國極端主義破壞談判！　伊朗：絕不屈服

美國極端主義破壞談判！　伊朗：絕不屈服

川普劃下「6大紅線」絕不讓步！談判內幕曝

川普劃下「6大紅線」絕不讓步！談判內幕曝

川普下令封鎖荷莫茲海峽　國際油價跳漲8％

川普下令封鎖荷莫茲海峽　國際油價跳漲8％

關鍵字：

川普荷莫茲海峽油價美伊談判封鎖

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

日偶像女團辦活動「0人到場」！

鋒面要來了　周三變天轉雨

快訊／四媽會！白沙屯粉紅超跑「衝進鎮瀾宮」

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

川普封鎖荷莫茲海峽！美媒揭真正目的

李貞秀哭喊「要養5小孩」　若沒立委工作怎辦

白沙屯擠爆　口角推人、婦哭喊抗議

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

即／五股惡火燒毀4工廠！面積飆破5676平方公尺

24萬股東哭慘！ 國發基金明開始倒貨「這檔綠能股」

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面