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川普劃下「6大關鍵紅線」絕不讓步！　美伊談判破裂內幕曝

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普為美伊協商畫下6項不可退讓的紅線。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國與伊朗在巴基斯坦進行的21小時馬拉松式談判，美方提出6項「不可逾越的紅線」，但最終仍因雙方在核議題與航道主權上的巨大分歧宣告破裂。美國總統川普立場強硬，隨即下令美國海軍立即封鎖荷莫茲海峽。伊朗方面則轉向俄羅斯尋求支持，痛批美國的「極權主義」才是協議無法達成的元兇。

川普劃下6大紅線：要伊朗徹底「無核化」

根據NHK報導，美國政府官員透露，副總統范斯（JD Vance）在與伊朗議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）會談時，明確提出了6項「不可逾越的紅線」，其中包括：要求伊朗必須完全終止濃縮鈾活動、拆除所有主要濃縮設施、回收高濃縮鈾、接受與美國地區盟友達成更廣泛的和平協議、停止資助哈瑪斯與真主黨等伊斯蘭恐怖組織，以及確保荷莫茲海峽完全開放且「不得徵收任何通行費」。

川普在接受《福斯新聞》電話採訪時自信表示，「除了解決核野心這點外，我們得到了所有想要的。我相信伊朗最終會屈服於我們所有的要求。只要伊朗還在談判桌上，我相信他們會答應所有我們期望的事。」

海峽封鎖令發布！川普指示美軍「掃雷並報復」

針對伊朗近期宣稱擁有荷莫茲海峽管轄權並收費一事，川普在社群媒體上強硬反擊。他宣布美國海軍將立即對試圖進出該海域的船隻實施封鎖，並指示部隊「搜查並阻止」所有曾向伊朗支付通行費的船舶。川普更霸氣宣告，美軍已著手破壞伊朗在海峽內部署的水雷，並警告，「若伊朗敢攻擊民用船隻或美軍，將面臨徹底的報復。」

與此同時，伊朗革命衛隊（IRGC）也透過國營媒體發表聲明，強硬回擊川普的封鎖令。聲明中警告，任何試圖接近荷莫茲海峽的美國軍艦，都將被視為「違反停火協議」，伊朗將採取最嚴厲的軍事應對手段。

伊朗總統向普丁訴苦　革命衛隊嗆：美艦敢來就打

面對美國的極限施壓，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）12日與俄羅斯總統普丁進行電話會談。他指責，「達成協議的最大障礙是美國的雙重標準與極權主義。」他強調，只有美國回到國際法框架，談判才有希望。

 
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