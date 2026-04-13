開鍘李貞秀！　關鍵條文曝光

▲李貞秀引爆白營茶壺內風暴，已從「全黨護一人」演變成「全黨逼一人」。（翻攝自李貞秀臉書）



圖文／鏡週刊

民眾黨立委李貞秀中國籍爭議風波未歇，近日又因失言波及該黨創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安，甚至遭指是高虹安助理費案的檢舉人之一，掀起黨內逼宮要她知所進退。因柯文哲及現任主席黃國昌定調交由中評會依規定處理，如何解釋黨內《紀律評議裁決準則》成李貞秀去留關鍵。

有白營人士告訴本刊，李貞秀日前直播稱高虹安收柯700萬元一事，雖僅涉及妨害名譽，最多只能停權2年，但因高當年已獲黨提名參選新竹市長，李檢舉的行為是意圖嚴重損害候選人形象，已違反《紀律評議裁決準則》第15條，「其他意圖嚴重損害本黨及本黨提名候選人形象之行為」或「其他有損本黨及候選人名譽、權益、選情，情節重大者」，最重可開除黨籍。

該人士說，《紀律評議裁決準則》第36條也規定，「其他違紀行為，得依情節輕重，經出席中央評議委員會2分之1以上委員提案、3分之2以上決議通過，應予除名以下處分。」

只不過，亦有黨內人士擔心，在現任主席黃國昌主導下，全黨過去曾力推《公益揭弊者保護法》、主張保密吹哨者，若因李貞秀檢舉高虹安就將她開除，會否與過去主張相悖？恐面臨外界檢驗，「但不管她去或留，傷害已造成，只能盡快止血了！」



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