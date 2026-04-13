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揭高虹安助理費「吹哨者聯盟」　李貞秀載林冠年去檢舉

李貞秀發言頻惹議，還數度波及新竹市長高虹安（圖）。

▲李貞秀發言頻惹議，還數度波及新竹市長高虹安（圖）。

圖文／鏡週刊

民眾黨立委李貞秀中國籍爭議、失言風波未歇，近日又遭指是新竹市長高虹安助理費案的檢舉人之一，本刊取得當年吹哨高案的其中一封檢舉函全文，證實是由李貞秀署名檢舉。事實上，2022年11月初，本刊就曾率先獨家揭露高案的2封檢舉函，其中一封未署名的檢舉內容，消息來源雖非李貞秀，排版亦不同，但文字內容與李貞秀的檢舉函卻一字不差。

還原本刊當年取得該函經過，是由跨領域組成的「吹哨者聯盟」一名成員，提供「定稿版」的檢舉函給本刊，但隱蔽實際檢舉人姓名，直到此案起訴、審判後，由於相關卷證附上這份檢舉函，相關被告、委任律師得以閱卷，才讓「李貞秀是檢舉人之一」的說法在白營傳開。

白營內部直指李貞秀為了當年被撤銷竹北市長提名資格的林冠年（左），曾私下痛罵高虹安（右）「罪無可赦」。（翻攝林冠年臉書）

▲白營內部直指李貞秀為了當年被撤銷竹北市長提名資格的林冠年（左），曾私下痛罵高虹安（右）「罪無可赦」。（翻攝林冠年臉書）

高虹安同案被告「水母」王郁文，近日已先在臉書暗指李貞秀就是檢舉人，曾代表白營參選桃園市議員的曾妍潔更曝光對話截圖，被問及「妳把她檢舉弄掉了，妳能替代高虹安嗎？」李貞秀並未否認，僅回：「我從來不會主動聊啦。」

本刊2022年11月初就曾獨家揭露由吹哨者提供的2封檢舉函，消息來源並非李貞秀，排版亦不同，但文字內容與李貞秀的檢舉函一字不差。（吹哨者提供）

▲本刊2022年11月初就曾獨家揭露由吹哨者提供的2封檢舉函，消息來源並非李貞秀，排版亦不同，但文字內容與李貞秀的檢舉函一字不差。（吹哨者提供）

本刊調查，高案的吹哨者聯盟不只一組人，採分階段、分工蒐證，不是每個人都拿到關鍵的「小兔帳本」，而是有人從中穿梭、交辦，有的負責法律意見、有的負責蒐集詐領助理費證據，亦有人負責與媒體接頭，分階段釋出爆料。

本刊2022年11月初獨家揭露2封檢舉函，是由跨領域組成的「吹哨者聯盟」成員提供的「定稿版」檢舉函，但隱蔽實際檢舉人姓名。

▲本刊2022年11月初獨家揭露2封檢舉函，是由跨領域組成的「吹哨者聯盟」成員提供的「定稿版」檢舉函，但隱蔽實際檢舉人姓名。

一名吹哨者告訴本刊，李是負責署名「遞交」檢舉函的人之一，還曾載著因酒駕遭開除黨籍並撤銷白營竹北市長提名資格的林冠年，一起赴調查局檢舉，但檢舉函關鍵法律意見及內容，是由他人擬稿，非李貞秀親筆撰寫，而該封檢舉函只觸及人頭助理問題，直到本刊在當年11月15日獨家揭露包含小兔帳本在內的25個祕檔後，成為該案關鍵證據，隔日，同樣取得相關檔案的林冠年也具名向調查局檢舉。 李貞秀與高虹安之間更有新仇舊恨。

黨內知情人士指出，時任立委的高身兼新竹黨部主委，新竹縣市黨部財務、人事都由高決定，在林冠年獲提名參選竹北市長前，李原有意參選，最後未獲提名讓她耿耿於懷；後來李出任林冠年竹北市長競選辦公室主委，林因酒駕遭開除、撤銷提名後，李又多次向黨內人士抱怨高未力挺林。

但有一說是，林冠年酒駕情資乃由當年某議員提供給柯文哲，因柯當年宣示酒駕零容忍，才由黨中央決定撤銷提名，高根本無從置喙，從兩派說法即可知2人恩怨不淺。

曾妍潔爆料的對話截圖便顯示，李曾批高：「我到今天還認為高是台灣民眾黨的罪人，我跟主席也這麼說」「我認為高罪無可赦的是：不管因為任何原因各種打壓自己責任區內及黨內的參選人，完全置黨的利益不顧，所以後來高走到今天完全咎由自取」，甚至指高「過河拆橋，半點都沒有把我們台灣民眾黨放在眼裡」。

李貞秀的檢舉函還提到，高在「擔任新竹縣市、台中黨部主委期間，相關文宣經費與發包案件也均跨過正常簽核途徑，而係由李忠庭處理，該黨部資金運用除李忠庭、高虹安2人知悉外，並無第3人可以置喙」。黨內人士說，由於林冠年曾擔任民眾黨竹北市執行長，李可能因當年協助林處理地方黨務或報帳，而對擔任黨部主委的高不滿。


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