李貞秀哭喊「要養5小孩」　若沒立委工作怎辦

▲本刊掌握，柯文哲（左）及高層曾私下找了李貞秀（右）談及去留，未料李卻當面哭哭啼啼，稱自己有孩子要養，擔心未來生活費。（翻攝李貞秀臉書）



圖文／鏡週刊

民眾黨立委李貞秀中國籍爭議風波未歇，近日又因失言波及該黨創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安，甚至遭指是高虹安助理費案的檢舉人之一，掀起黨內逼宮要她知所進退。不只一名白營人士向本刊透露，李貞秀日前被送交中評會處理後，她已私下找了律師，打算遭黨除名就要訴訟，而柯文哲及現任主席黃國昌二人，4月起更不只一次分別與李談及去留問題。

白營知情人士透露，柯、昌及部分高層日前私下找李貞秀密談去留問題時，沒想到，李卻哭哭啼啼，說自己有5個孩子要養，若沒立委工作生活費怎麼辦？暗示若要她走就要展現「誠意」，令黨內咋舌。

亦有白營人士說，柯雖私下多次跟幕僚直言要李貞秀走人，但每次當面遇到李「又心軟了」，本月9日公開受訪甚至冒出一句「人情、世故、義理」，讓黨內要角傻眼，不少白營黨公職已私下議論紛紛，疑惑「到底有什麼難言之隱無法叫她退？」

事實上，早在李貞秀就任立委前，白營內部對她是否適任已有不小雜音，當時即有多名白營幕僚私下告訴本刊記者，只要李拿不出放棄中國國籍證明，民進黨政府一定會撤銷她的立委資格，「不用我們自己動手！」未料，不待綠營出手，李就因一再失言惹怒眾多黨內要角，包括賴香伶、陳琬惠、邱臣遠、黃瀞瑩等都發聲，要李知所進退、約束自身言行，演變成茶壺內風暴。



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