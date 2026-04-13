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藍立院最大黨恐翻車　傳白將「情勒」立委補選討人情

國民黨2026年底提名的選將中，新竹縣徐欣瑩（左3）、台中市江啟臣（右3）都是現任區域立委，一旦選上百里侯，空缺的席次將面臨補選，如何保住席次，考驗國民黨主席鄭麗文（左4）的智慧。（圖／周志龍攝）

▲國民黨2026年底提名的選將中，新竹縣徐欣瑩（左3）、台中市江啟臣（右3）都是現任區域立委，一旦選上百里侯，空缺的席次將面臨補選，如何保住席次，考驗國民黨主席鄭麗文（左4）的智慧。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

跨黨派至少17名立委要問鼎2026年底百里侯大位，像國民黨在台中市、新竹縣與金門縣都推出現任區域立委且勝算不低，一旦選上後剩餘任期更成為各方角力熱點，盛傳民眾黨已據此超前布局。學者直指，目前立院黨團成員54席的國民黨團才不過比民進黨團多個3席，一旦與合作多年的民眾黨喬不攏補選「翻車」，恐怕最大黨難保。

國民黨立委陳玉珍（左）競選年底金門縣長外界預估十拿九穩，但她遺留下的金門立委席次，現任副縣長李文良（右）、前縣長楊鎮浯（中）誰能攻克，仍在未定之天。（圖／報系資料照）

▲國民黨立委陳玉珍（左）競選年底金門縣長外界預估十拿九穩，但她遺留下的金門立委席次，現任副縣長李文良（右）、前縣長楊鎮浯（中）誰能攻克，仍在未定之天。（圖／資料照／CTWANT提供））

年底百里侯選戰主要政黨提名陸續完備，中央執政的民進黨在新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市都提名了現任區域立委應戰，另外台東縣則因著選民結構提了平地原住民立委陳瑩，任一席年底高奏凱歌後都將進行補選延長賽；國民黨則在台南市、高雄市、宜蘭縣、雲林縣推出不分區立委應戰，即使選上了遞補就好問題不大，但新竹縣立委徐欣瑩、台中市立院副院長江啓臣、金門縣立委陳玉珍等區域立委問鼎百里侯勝算不小，據傳各路人馬早已虎視眈眈，甚至「藍白合」夥伴民眾黨也準備來討人情，國民黨第11屆立院最大黨寶座，真的能穩到2028結束嗎？

國民黨與民眾黨初選合作在嘉義市開花結果，代表民眾黨的張啓楷（左起）以些微落差在整合民調中勝出，國民黨推派的心臟內科醫師翁壽良承諾全力相挺。（圖／翻攝自民眾黨媒體群組）

▲國民黨與民眾黨初選合作在嘉義市開花結果，代表民眾黨的張啓楷（左起）以些微落差在整合民調中勝出，國民黨推派的心臟內科醫師翁壽良承諾全力相挺。（圖／翻攝自民眾黨媒體群組）

知情人士直指，就年底百里侯來說，民眾黨認知一直覺得「藍白合」立基在「大欺小」架構上，像在嘉義市整合民調據傳以不超過誤差範圍險勝的張啓楷，背後輔選團隊一再嚷嚷嘉義市籍國民黨員人數是民眾黨員的40倍，所以張啓楷「贏1通電話民調等於贏40通」，老是自認在「藍白合」中處於劣勢犧牲，若未來新北市、宜蘭縣整合民調輸了，民眾黨一定會「責任外包」喊出本就弱勢，屆時選後要求立委禮讓「討個人情」一定在所難免。

該人士進一步續指，以「小草」（民眾黨支持群眾別稱）大本營新竹縣來講，徐欣瑩本就與民眾黨創黨主席柯文哲一家交好，若柯文哲搬出台大竹北院區行醫多年的自家胞妹柯美蘭出選，國民黨可是難以推辭；而以台中來說，儘管江啓臣被問到「接班人」時幕僚紛紛以「副院長自有安排」擋駕，然而地方最強的卻是民眾黨立院黨團總召陳清龍，因著目前在立院與國民黨團的好交情，他會不會出馬一戰讓民眾黨不分區後頭的成大教授許忠信遞補，各界都在看。

民眾黨團總召陳清龍（左2）率領黨團8席立委在立法院衝鋒陷陣，他在台中豐原地區實力不弱，也被看好是立法院副院長江啟臣一旦選上台中市長、原立委席次出缺時的競逐不二人選。（圖／周志龍攝）

▲民眾黨團總召陳清龍（左2）率領黨團8席立委在立法院衝鋒陷陣，他在台中豐原地區實力不弱，也被看好是立法院副院長江啟臣一旦選上台中市長、原立委席次出缺時的競逐不二人選。（圖／CTWANT提供）

至於金門縣長雖說陳玉珍當選幾乎是板上釘釘，但與民眾黨交好的現任縣長陳福海一派也是暗流湧動，儘管《公職人員選舉罷免法》修正後的「排黑條款」搞得曾涉犯賄選案的陳福海無法再選縣長，但他的左右手副縣長李文良可是呼聲不小，是否轉進陳玉珍遺留的立委職缺，也是關注焦點。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛就分析，51席立委的民進黨團相當殷實，若轉戰百里侯成功，審視一輪下來頂多嘉義市立委王美惠那席可能「保不住」，反觀國民黨台中第八選區（豐原等）江啟臣那席人才青黃不接，陳清龍之外別忘了最強的是民進黨資深市議員謝志忠，另外新竹縣、金門縣因著小草與宗親特質，第三勢力一翻攪確實很可能讓國民黨「翻車」。

王智盛續指，民眾黨這波「藍瘦計畫」最上策當然要自個多搶幾席，但再不濟只要讓國民黨掉個2席「翻綠」，民進黨團便可在第11屆立委最後2個會期成為國會最大黨，到時儘管藍白「反綠」基調不變，但部分人事案與法案民眾黨只要「不投票」，結果就不是百分百國民黨說了算，屆時民眾黨大玩槓桿，對藍營在2028要求多讓幾席「好選的立委選區」，對綠甚至柯文哲官司都能待價而沽，「民眾黨怎麼輸」？

曾任民眾黨立委的中山大學政研所教授張其祿態度倒是保守，直指等到年底百里侯選完與補選塵埃落定，第11屆立委大概只剩不到一年的「垃圾時間」，在最大目標2028總統大選迫在眉睫之際，民眾黨只剩緊密地「藍白合」一條路，民眾黨也已覺悟即使策略性部分決策「綠白合」根本「撈不到東西」，到頭來「扮豬吃老虎」恐怕落得自個才是「豬頭」，並不看好。

對於百里侯選後立委補選藍白角力與槓桿問題，民眾黨於截稿前沒有回音。

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