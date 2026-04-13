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藍彰縣提名僵局　地方爆520王惠美動向是關鍵

年底將卸任的彰化縣長王惠美（左起）驚傳將北上入閣，時間點就在520前後，成真與否將影響立委謝衣鳯的下一步。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書）

▲年底將卸任的彰化縣長王惠美（左起）驚傳將北上入閣，時間點就在520前後，成真與否將影響立委謝衣鳯的下一步。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書）

圖文／CTWANT

國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後風光返台，她緊接著不得不面對2026年底百里侯選戰藍營老是懸而未決的彰化縣長布局，最具實力的立委謝衣鳯家族「南彰霸主」謝家在態度躊躇之餘，前國民黨考紀會主委魏平政「橫空出世」花式點將被指徵召機率高更讓外界霧裡看花。地方人士驚爆，國民黨這局拖拉可是藏心機要到520才會明朗，因為竟和將卸任的彰化縣長王惠美下一步息息相關。

前國民黨考紀會主委魏平政（圖）被指為國民黨2026年底彰化縣長黑馬級人選。（圖／報系資料照）

▲前國民黨考紀會主委魏平政（圖）被指為國民黨2026年底彰化縣長黑馬級人選。（圖／資料照／CTWANT提供）

王惠美2屆任滿年底就要卸任了，她30年從政以來「人人好」的特質，即使披藍袍也能與總統賴清德保持友善溝通，農曆新年同框拜廟時，賴清德還盛讚王惠美用心縣政好認真，加上57歲的她其實不到「告老還鄉」大齡，下一步是否入閣早就是人人關注的消息。

地方人士透露，3月中旬國民黨副主席李乾龍偕同組發會主委李哲華銜主席鄭麗文之命南下彰化，那時謝家由與前省農會理事長謝新興率大弟與弟媳謝新隆、鄭汝芬夫妻同框，當然謝衣鳯也在現場，除了勸說續任立委之外，還有一句最深層的恐懼沒講。該人士爆料，其實謝新興最在乎的是，一再有風聲傳出王惠美將升任內政部長，且時間點可不是年底做滿任期後，而是「520就要上去台北」，亦即任期很可能做不滿，屆時彰化縣政變數太大。

彰化縣長王惠美（前左側身者）遇到運動部長李洋（前右）抓緊機會爭取預算，但因為新年度擴編預算還「卡」在立法院，李洋只能無奈搖頭。（圖／報系資料照）

▲彰化縣長王惠美（前左側身者）遇到運動部長李洋（前右）抓緊機會爭取預算，但因為新年度擴編預算還「卡」在立法院，李洋只能無奈搖頭。（圖／資料照／CTWANT提供）

另一名藍營輔選幕僚證實傳言早已在地方「炸鍋」，更直指近期一場公開活動中，王惠美與部會首長互動被「放大」宣傳，便藏著中央與王惠美合意「暖身」為入閣造勢的心機。原來7日彰化縣和美運動館啟用典禮上，「小鮮肉」運動部長李洋出席時，王惠美抓住機會遞出概算表要爭取中央補助增建運動中心，不懂滑溜面對政壇的李洋「直男」地高喊「預算還沒通過」而拒收，媒體渲染之下全台都知道了消息，「老掉牙」的總預算角力背後其實在下好大一盤棋。

該幕僚言之鑿鑿地指出，王惠美多年來努力向中央要預算的「人設」已經深植地方人心，中央老推託「總預算不過」東扣西扣，便是鋪排520後王惠美「超越藍綠、前進中央」要替彰化找資源的形象。幕僚續指，據傳層峰已接觸委身亞洲大學財法系教書的前法務部長邱太三暖身代理，而因著邱太三過去檢察官的背景，不免讓人想起2018年時任花蓮縣長傅崐萁因案入獄後，時任總統蔡英文找來前法務部次長蔡碧仲代理翻攪後山，當時匆匆代理3個月沒挖出什麼大問題傅崐萁可說是「安全下莊」，「但賴政府更沒司法底線啊」她點出謝新興最深層的恐懼。

被指「佛系」當官的內政部長劉世芳（圖）除了備質詢外公開行程屈指可數，自2025年520便一再傳出要卸任的消息，2026年是否成真，各界關注。（圖／黃耀徵攝）

▲被指「佛系」當官的內政部長劉世芳（圖）除了備質詢外公開行程屈指可數，自2025年520便一再傳出要卸任的消息，2026年是否成真，各界關注。（圖／CTWANT提供）

那王惠美入閣落腳何處呢？地方人士與輔選幕僚都直指「就是內政部長」，原來現任內政部長劉世芳身為總統賴清德出身的新潮流「老大姊」早傳有倦勤聲浪，自2024年5月20日隨上任後，部長公開行程比起前手林右昌是腰斬再腰斬，2025年總統就職周年便老被傳出要下台，然而層峰考慮那時「大罷免潮」風起雲湧一動不如一靜，劉世芳也因此保住了位置，但始終「佛系」當官，除了立法院備詢外每月公開活動「手指頭數得出來」，下台的消息始終在台北政壇流竄。

受訪者皆直指，魏平政主要是國民黨中央在「拖時間」拋出的討論話題「墊檔」用，未來一個月國民黨都不會確定彰化縣長徵召人選，接下來「花式點將」張三李四都有可能，但關鍵還在520後縣長動向，一旦王惠美「提早卸任」入閣成真，謝家這局百里侯戰當然「無懸念收手」先求司法自保，「扮豬吃老虎」不會噎著嗎？外界睜大眼在看。

王惠美透過彰化縣府回應，每日做好縣政戮力回報鄉親栽培，對外界傳言感謝肯定，但王惠美並未直接否定520可能入閣的傳言；謝衣鳯國會辦公室則強調，謝衣鳯、彰化縣府參議柯呈枋、前副縣長洪榮章3人都勤跑多時，仍呼籲黨中央自3人之中擇優徵召彰化縣長選將；邱太三則暫無對此回應。

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