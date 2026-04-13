逼退內幕！　手寫「李貞秀」署名檢舉函曝光

▲民眾黨立委李貞秀就任後風波、失言不斷，近日連番遭黨內逼退，直指她就是高虹安助理費案的檢舉人之一。（鏡報鄒保祥）



圖文／鏡週刊

民眾黨立委李貞秀中國籍爭議風波未歇，近日又因失言波及該黨創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安，甚至遭指是高虹安助理費案的檢舉人之一，掀起黨內逼宮要她知所進退。本刊取得當年吹哨高案的其中一封檢舉函全文，證實是由李貞秀署名檢舉，且事後該檢舉內容被檢察官認定與事實不符而不起訴確定。隨著高案審理開放閱卷，「李貞秀是檢舉人之一」的消息在白營傳開引發黨內眾怒。

黨內知情者主張，李貞秀已嚴重損害高虹安時任新竹市長候選人的形象，應予以開除；但因白營過去力倡吹哨者保護，一紙檢舉函能否決定李貞秀去留，讓白營騎虎難下。

▲當年舉發高虹安助理費案的檢舉函中，其中一封在函末手寫「李貞秀」3個字，還留下一組手機號碼。（讀者提供）

本刊調查，李貞秀遞補立委未滿3個月，白營原在放棄國籍爭議時「全黨護一人」，但李一再失言波及柯文哲官司，更扯出她與高虹安的新仇舊恨，讓白營反彈聲湧現，如今幾乎已是「全黨逼一人」，不少白營議員服務處都接到要求辭退李貞秀的電話，尤其她對高虹安的相關發言以及在助理費案的角色，更成壓垮她的最後一根稻草。

▲當年舉發高虹安助理費案的檢舉函中，其中一封在函末手寫「李貞秀」3個字，還留下一組手機號碼。（讀者提供）

本刊掌握，當年舉發高虹安案的檢舉函中，有一封是在2022年10月中下旬送進調查局，函末除手寫「李貞秀」3個字，還留下一組手機號碼，本刊就該函「李貞秀」的簽名，與李貞秀在立法院簽到的簽名比對，從運筆到特殊畫寫手法均極為相似。

▲當年舉發高虹安助理費案的檢舉函中，其中一封在函末手寫「李貞秀」3個字，還留下一組手機號碼。（讀者提供）

而該檢舉函內，李指控高及其男友李忠庭是涉犯「《貪污治罪條例》、洗錢、違反《政治獻金法》、背信、業務上登載不實」的「相關嫌疑人」，函內還羅列「建議相關證人」，包括曾任高辦主任的陳奐宇及吳達偉、時任高辦副主任陳昱愷及行政助理謝寧、紀語捷，甚至還有永齡基金會董事長郭守正、執行長劉宥彤以及民眾黨前立委蔡壁如。

▲本刊將署名「李貞秀」的檢舉函，與李貞秀在立法院簽到的簽名（圖）比對，發現運筆極為相似。（翻攝李貞秀臉書）



該函指控，李忠庭是高的「實質大掌櫃」，高涉以李當人頭詐領助理費，並稱李擔任公費助理期間同時在永齡基金會工作、年領六百萬元，疑似充作高的政治獻金、替鴻海推動相關立法，並在函末強調：「本案件茲事體大，本人身為內部吹哨者，希望貴處能保守本人之身分資料。」 不過，這封檢舉函並非高虹安最後遭起訴、判刑的關鍵內容。北檢當年偵查認定，李忠庭雖然身兼鴻海及永齡基金會正職、領有薪資，但也有實際從事高虹安的助理工作、非人頭，因此李檢舉高涉偽造文書及詐領助理費部分與事實不符，最後獲不起訴處分確定。



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