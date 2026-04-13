怕搶劫！銀行女行員堅持關金庫管制門　男同事阻擋遭夾傷怒告

▲北市某銀行女行員夾傷同事手，判罰2000元 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區一間大型民營銀行分行內，呂姓女行員與張姓男同事，因是否關閉通往金庫區的管制門爆發爭執，雙方一來一往推門，最終導致男同事手遭夾傷。士林地院審理後認定，呂女明知對方手擋在門邊，仍執意關門，具有傷害的不確定故意，判處罰金2000元。

案發於2025年3月某日上午8時許。當時呂女認為該管制門緊鄰金庫區，應隨時關閉，以避免外人尾隨進入、提高安全風險；但張男則認為，尚未營業前應維持開門狀態，方便同仁進出，雙方因此發生口角。

隨著爭執升溫，雙方從言語衝突演變為肢體拉扯。張男先以腳卡住門縫阻止關門，接著再以手扶住門板；呂女則持續以雙手推門，雙方在門前僵持數秒。

張男指控，呂女當時情緒激動，明明看到他的手在門邊，仍持續用力關門，導致其左手遭夾，出現壓砸傷及手指挫傷。他當下立即檢視傷勢，主管也關心是否需就醫，事後並前往骨科診所驗傷。

不過，呂女否認傷害犯行，辯稱自己僅是依公司安全規定關門，目的是保護金庫，並無傷害他人之意；反指張男多次刻意開門、甚至發出聲音挑釁，懷疑對方是故意將手伸入門縫，藉此製造受傷結果提告。

辯護人進一步主張，張男手部可能原本就有舊傷，且關門過程僅約1秒，難以造成相關傷勢，認為雙方行為與傷害結果間欠缺因果關係，甚至應由張男自行承擔風險。

不過，法官調閱監視器畫面並綜合證人證詞後，還原關鍵過程。畫面顯示，張男確實以腳及手阻擋關門，而呂女在明知對方手仍在門邊的情況下，仍持續以雙手及上半身力量推門關閉，最終門關上瞬間，張男左手遭夾後迅速抽離。

法官認為，在雙方同時施力、門即將關閉的情況下，本即容易造成壓砸或擦挫傷，呂女對此結果應有所預見，卻仍選擇關門，已構成傷害罪中的不確定故意。

至於辯方主張張男「刻意伸手被夾」，法官認為，其行為僅是延續阻擋關門的動作，難認為自願讓自己受傷，亦不符合被害人自我負責原則。

不過，法官也查出，張男左手拇指在案發前即已有受傷紀錄（曾遭車門夾傷），因此「指甲受損」部分並非本案所致，不予認定；僅就壓砸傷及手指挫傷部分認定與本案有關。

法官審酌，雙方衝突起因於工作流程與安全認知差異，傷勢尚非嚴重，且呂女無前科，但其未能理性處理糾紛，且未賠償損害，最終判處罰金2000元。