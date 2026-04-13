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大陸 大陸焦點 特派現場

分析／熟悉「台灣腔」重回陸民眾記憶？　陸拋10項利多挺兩岸拍微短劇

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲陸拋「10項利多」包括台灣優質影視作品在大陸播放，當年熟悉「台灣腔」能重回陸民眾記憶？。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪陸今（12）日即將返台，陸方上午準十點由官媒《新華社》權威發佈「十項促進兩岸交流合作政策措施」，直接觸及兩岸最關心「民生經貿」，這10項利多不是「虛招」，都是過去因疫情或政治因素中斷的「既有政策」重啟，包含上海與福建自由行、農漁產品解禁，以及睽違多年的台灣影視作品輸陸，過去大陸民眾記憶裡熟悉的「台灣腔」能否順利回歸，以及兩岸一起協力共創最熱門「微短劇」，兩岸產業是否如實打通，就看業者與創作者自己決定。

國民黨主席鄭麗文「2026和平之旅」今12日順利落幕。返台之際，陸方也送上「鄭習會」後「對台大禮包」。官媒《新華社》上午準十點以快訊形式發佈「十項促進兩岸交流合作政策措施」，經商有關部門授權中台辦發布，應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日來大陸參訪。習近平總書記會見鄭麗文主席併發表重要講話，為兩黨和兩岸關係發展指明方向，並且點出十項政策措施為推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉。

檢視這十項政策措施涵蓋國共交流機制、農漁經貿、影視文化、以及觀光旅遊五大範圍。首先是機制常態化， 確立國共兩黨溝通機制常態化，也是「鄭習會」後最重要的成果；第二、青年交流平台，鎖定國共一起建立全國青聯與國民黨青年事務的定期機制；第三、推動金馬「新四通」，陸方明確推動金門、馬祖「通水、通電、通氣、通橋」；第四、盡快全面恢復兩岸直航點，特地點名支持西安、烏魯木齊等5大城市復航。支持金門共用廈門新機場；第五、為台灣農漁開「便利通道」， 為符合標準的台灣農漁產品輸入提供便利與展銷渠道。

第六、研究建設台灣遠洋漁船靠泊碼頭及自捕漁獲銷售便利；第七是便利台灣食品生產企業在大陸的註冊流程；第八針對對談灣中小微企支持，設立對台小額交易市場，第九支持中小企業開拓內需；闊別多年影視正式解禁，「允許」優質台灣影視劇在衛視與網路平台播出，支持兩岸合拍微短劇；最後，第十是最關鍵是自由行重啟， 也是最重要利多，推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行。

中台辦10項涉台利多「有備而來」

實際看中台辦授權發布「十項促進兩岸交流合作政策措施」，許多措施，許多過去被切斷的「既有紅利」，主要受到疫情影響或是檢疫不合格等因素中斷。如今既有政策措施「重新接回」，對於民進黨是一大考驗，「這球接不接？如果願意，又該怎麼接？」這將涉及雙邊溝通從「已讀不回」開始「已讀已回」。

首先來看十項前兩條，主要是「國共機制常態化」， 確立國共兩黨溝通機制常態化，顯示「鄭習會」最重要的成果。陸方指出在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，秉持「兩岸一家親」理念，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融。

過去大陸官方常講「老三句，要堅持「九二共識」、反對「台獨」和一個中國原則。觀察這次鄭麗文出訪，陸方淡化「一中原則」說法，從官媒報導到今天十項政策發布僅強調堅持「九二共識」、反對「台獨」。過去「一個中國原則下的九二共識」，這次的「一中原則」沒有過多提及，模糊表述處理，比如用「共同家園」「兩岸一家親」，意味國共有默契回歸「九二共識」，能有更多柔性對話交流空間，降低防禦民進黨的攻擊。

爭吵已久「陸客自由行」，疫情前確實是大陸方面硬生生砍掉，之後爆發疫情，我方也順理成章「取消」台灣團赴陸，但疫情結束後，執政黨依舊不願放台灣團客赴陸。即使對岸去年起宣布上海、福建團客赴金馬，陸委會也是意興闌珊，經常呼籲對岸「全面開放」，原因是「對等尊重」。

如今陸方從放開上海、福建團客到金廈，再到今天最新政策上海、福建「個人赴台自由行」。面對陸方再次釋出善意，民進黨是否願意迎接自由行陸客？又或是以各種理由推託，外加一句老話「陸客全面開放，台灣才放」。

但試問若陸方全面開放，台灣準備好了嗎？曾有台灣觀光業者透露，目前台灣觀光飯店、遊覽車等業者光是應付國旅、外國客已經很滿，加上之前倒閉潮再接應陸客來台，人手能否銜接？最好方式是逐步放開的兩岸觀光，也給彼此相關主管機關「銜接」中斷已久的對話機制。

再來看，陸方宣布推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。「支持」盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。這次即將恢復的航點不是常見新二線城市，反倒是外國旅客或台灣百姓有興趣熱門景點，像是新疆、大東北、西域風情蘭州、「13朝古都」西安等地，可見陸方有做足調查，透過旅遊帶動民間對大陸現狀的重新檢視。

▲捕抓石斑魚 。（圖／資料照）

▲賴政府的兩難？接球，承認國民黨交流有效，不接等於坐視農漁民與觀光業流失紅利。（圖／ETtoday資料照）

「提供便利」農漁產品、台灣食品重回陸市場

農漁食品、台灣食品輸陸「解套」也讓外界十分期待，近年陸方針對台灣農漁產品檢疫要求嚴格，確實有部分台灣水果、水產整改後重回大陸，歷經艱辛，比如台東「鳳梨釋迦」嚴格改善才重返大陸市場。如今台灣食品註冊與農產禁令放開，陸方主動願意提供「便利化」政策措施，都是在「轉化與彌補」過去因兩岸關係衍生的硬政策。

不過，農漁產品、台灣食品輸陸還是有先決條件，必須堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，對於為藍營縣市是率先開啟「便利」大門，同樣的也歡迎「綠營」執政縣市交流。預料「鄭習會」後藍營執政縣市長、相關農漁產工會與業者等團體，將會是下一批登陸「推銷產品」的貴客。

▲《流星花園》大S、言承旭。（圖／華視提供）

▲《流星花園》大陸風靡多年，成為許多80、90後最深刻記憶。（圖／華視提供）

兩岸能否再次共創？「台灣腔」回歸陸民眾深刻記憶

另外，影視作品合拍與解禁也是一大關鍵訊號。該內容指出，「允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。」

過去台灣影視文化軟實力深深影響大陸，也創造許多影視奇蹟，。從早期瓊瑤戲劇《還珠格格》， 當年是兩岸合拍片，由台灣作家瓊瑤主導、台灣製作團隊參與，成為大陸電視史上的收視神話，也開啟兩岸影視人才深度合作的黃金20年。《梅花三弄》、《婉君》這些經典悲情劇讓大陸老一輩60、70、80後觀眾對台灣文化有著極深的情感記憶。

隨著時代轉變，如果還有印象，台偶除了《流星花園》，《王子變青蛙》《綠光森林》《公主小妹》等經典作品，20多年前風靡對岸，陪伴大陸80、90後民眾長大，記憶裡的「台灣腔」也特別親切熟悉。《康熙來了》也是兩岸青年集體回憶的「下飯」神綜藝，只要去大陸旅遊工作的台灣人，與大陸朋友共同話題絕對少不了上述台灣影視綜藝戲劇。

台灣影視作品曾經在大陸掀起「流行風潮」，直到馬政府時代結束，2016年台灣政黨輪替後，兩岸關係跌落冰谷，即使去大陸發展也得低調。曾幾何時，大陸影視作品開始反向輸入台灣，兩岸共創甚至成為眾矢之的，這些文化紅利被貼上政治標籤，只要去大陸發展藝人歌手就是「賣台」。但別忘了，台灣文創產業有權利發揚到全世界，包括到大陸。

這次大陸釋出友善訊號，「允許」優質台灣影視劇在大陸衛視與網路平台播出，支持兩岸合拍當下最熱門的「微短劇」，也是正式向台灣文創業招手。不止是市場的開放，也是兩岸文化融合的窗口已開，至於來與不來取決於創作主自由心念。

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