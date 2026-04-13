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先天沒四肢！81歲嬤「用嘴縫衣、手肘夾筷」養大3兒女

在大陸甘肅省白銀市會寧縣回河村，1位先天四肢不全、沒有手腳的81歲母親王玉氏，憑藉堅韌意志獨自撫養3名子女長大成人。（圖／翻攝自極目新聞）

▲81歲婦人王玉氏先天四肢不全，卻憑著堅韌的力量撫養3個子女長大。（圖／翻攝自極目新聞）

圖文／CTWANT

在大陸甘肅省白銀市會寧縣回河村，1位先天四肢不全、沒有手腳的81歲母親王玉氏，憑藉堅韌意志獨自撫養3名子女長大成人，被網友譽為「最堅強的母親」，其人生故事近日引發社會關注。

《極目新聞》報導，王玉氏出生於1945年，先天殘疾，自出生起便沒有四肢，且在20多歲前甚至沒有正式名字。直到27歲結婚後，才在戶籍登記時被命名為「王玉氏」，這個名字也伴隨她走過此後的人生。

婚後，王玉氏與丈夫在農村務農維生，先後育有1女2子。由於當地以農業為主，家庭經濟來源有限，丈夫需長時間外出勞作賺錢，照顧孩子的重擔幾乎全落在王玉氏身上。儘管身體條件極為不便，她仍獨自承擔起育兒與家務責任。

小兒子張立虎回憶，母親雖無手無腳，卻動作靈活、做事俐落，無論是洗衣、做飯，還是縫補衣物，都能一一完成。做飯時，她需先挪動身體坐上凳子，再用身體支撐進行和麵、切菜等動作；縫補衣物時就用嘴，吃飯時則以手肘夾著筷子進食。這些對常人而言簡單的日常，對她來說卻需付出極大努力，但她從未抱怨，始終保持樂觀態度。

當地村民表示，王玉氏一家在當地廣為人知，雖屬低收入家庭，但她堅強撐起整個家，令人敬佩。隨著歲月流逝，3名子女在她的撫養下陸續長大成家，大女兒出嫁，大兒子另組家庭，小兒子張立虎則選擇留在身邊照顧母親。

目前，王玉氏與小兒子一家同住，日常由兒子與兒媳共同照料，地方政府與殘聯也定期探訪關懷。張立虎表示，父親已於10多年前過世，如今一家人以務農為生，偶爾也透過拍攝短影音與直播分享生活點滴。儘管母親年事已高，並患有高血壓等慢性疾病，但整體身體狀況尚可。

在社群平台上，張立虎常稱母親為「偉大的母親」。他表示，母親以非凡毅力將3名子女撫養成人，其精神值得所有人學習。最後，張立虎感性地說，「能陪在母親身邊，就是最大的幸福，只要媽媽在，家就在。」

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