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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人物／從全黨護一人到一人差點毀全黨　李貞秀70天立委拍案驚奇

▲▼民眾黨立委李貞秀到黨中央。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨立委李貞秀到黨中央。（圖／記者呂佳賢攝）

文／陳家祥

民眾黨立委李貞秀就職未滿三個月，從全黨挺一人，到今天中評會不得不開鍘，可能連李貞秀本人也是始料未及。但李自上任立委至今，民眾黨沒一天安寧，面對執政黨全面封殺，讓李貞秀這席立委幾乎無用武之地，偏偏她本人行事風格極具爭議，又被挖出是「爪靶子」的過往，李貞秀不走都難。值得注意的是，今天中評會開除她的理由之一竟是將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，真得令人驚訝。

陸配跨過台灣海峽嫁來台灣，社會環境大不相同，有克服適應問題、要化解社會成見與異樣眼光，箇中辛酸難被外人理解；對於這些挑戰，有時難免會以較尖銳的方式回應。或許李貞秀就是用這樣的做法來面對，時而妥協、時而堅持，但有時過度保護自己反呈現一種難以溝通的形象。

柯文哲一開始的想法也很簡單，在2024年的立委選舉中，就是想增加民眾黨不分區立委的多元性，因此在安全名單中先放了越南籍的麥玉珍，接續後8席中也有陸配代表的李貞秀在列。當然這一舉動，除了多元代表性，也難說沒有為柯文哲選總統增加選票支持度的考量。

豈料賴清德選上總統後，因兩岸關係持續惡化，政府對於陸配參政資格從嚴管控，李貞秀在未遞補進入立法院之前，外界已在討論李是否放棄了中國國籍，等到她成了不分區立委後，除了中國籍問題未解，又多了中國戶籍問題，民進黨政府認定，在2023年被列入民眾黨不分區立委名單時，李並未註銷中國戶籍，換言之，她連參選資格都沒有。

民進黨咬定李貞秀自始至終都不具備立委資格，所以除了稱呼她是李貞秀「女士」外，行政院不提供她索資，質詢也拒備詢，讓李貞秀在委員會只能對著空氣質詢。初始黨主席黃國昌力挺李貞秀，認為李依法就職，身分不應由個別行政機關或官員就可以任意否定或扭曲。他甚至不斷抨擊，同樣民進黨政府，為何前總統蔡英文可以，到賴清德總統就出現180度轉彎，賴清德就是要拿陸配當提款機，用國家機器霸凌陸配。

三月初民眾黨還是全黨挺一人，但三月下旬情勢出現變化。李貞秀在柯文哲京華城案一審宣判前，於直播中爆料，高虹安曾收受柯文哲700萬元，高隨即反駁，李貞秀事後受訪坦承當時「情緒很激動」，才在未經查證下失言。但此一風波成了中評會對李貞秀開鍘的導火線。

接下來民眾黨創黨元老賴香伶公開批李貞秀重創民眾黨形象，應知所進退。黃國昌態度也明顯轉變，他說，賴香伶所言是民眾黨許多黨員的共同心聲。而就在今（13日）中評會開會前，黃國昌接受訪問時，直言李貞秀並沒有達到做為一位公職的標準。

其實在此之前，柯文哲就曾爆料，民眾黨做了一份關於陸配擔任立委的民調，其中逾5成民眾認為陸配即使取得身分證也不該擔任立委。這個結果，顯然加速了民眾黨處理李貞秀的決心。

不過從全黨護一人，到全黨逼一人，恐怕與李貞秀被指控是高虹安助理費案檢舉人有關，這一致命傷，成為她被除名的最後一根稻草。

李貞秀當立委的第一刻起，就成風暴中心，偏偏柯文哲因京華城案一審遭重判，民眾黨士氣呈現低迷，面對民進黨鐵了心要讓李貞秀成為「無用的」立委，民眾黨能反擊的力道有點蒼白。但若李貞秀的表現能夠中規中矩，不溢出常軌，或許還能博得同情。只是李貞秀情緒起伏大，質詢時受到委屈，強忍到下質詢台後常忍不住落淚；自己開直播時還會講到情緒高昂，處事風格明顯讓情緒走在理智前方。撇開身份問題不論，這些外顯的情緒處理方式，讓她在需要細膩處理、字字斟酌的政壇顯得格格不入，也讓黨內感到相當頭痛。

另一方面，李貞秀過去完全沒有從政經驗，公共事務的歷練也幾乎是零，專業問題被外界打了問號，當黨公職全面「撤守」改為逼宮時，若她能知所進退，也許歹戲不致拖棚，但整齣炎上劇追根究底，就是李貞秀對於立委位子的「堅持」，甚至要求民眾黨對她要有所賠償，逼使中評會最後不得不開除她黨籍。

李貞秀行為早已重創民眾黨形象，在她擔任70天立委後的今天開鍘，對民眾黨而言，只是止血而已。 

▲▼李貞秀 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民進黨政府全面性的針對，讓李貞秀難以落實立委職責，每次出席委員會都灰頭土臉。（圖／記者徐文彬攝）

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