7-11寄杯買1送1、全家咖啡5折起　超商限時優惠一次看

▲超商咖啡買1送1、5折起，省錢囤杯先筆記。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

天氣漸熱，超商紛紛祭出新一波咖啡、飲品優惠，7-ELEVEN推出多款行動隨時取組合價，包含12杯520元、7杯255元等方案，LINE禮物也有「買1送1」；全家則推出指定咖啡5折起；萊爾富特大杯美式、大杯特濃美式「買1送1」，以及多款咖啡第2杯5元優惠。美廉社、全聯也有咖啡寄杯優惠。

★7-ELEVEN

●OPENPOINT行動隨時取｜即日起至4月19日「黑色情人節」優惠：

・CITY TEA黑糖粉粿蕎麥茶，2杯88元（每日限量1萬組）。

・CITY CAFE特選美式／特選拿鐵，任選12杯520元（限量8萬組）。

・CITY CAFE大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾，任選12杯520元（限量8萬組）。

・CITY CAFE風味系列指定熱飲（好時經典可可／香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃／鹿兒島濃焙茶），任選12杯520元（限量5萬組）。

・CITY TEA珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，任選14杯520元（限量5萬組）。

・CITY TEA冰淇淋紅茶，12杯520元（限量5000組）。

▼7-11即日起至4月19日「黑色情人節」咖啡優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取｜即日起至5月31日「一周咖啡我包辦」優惠：

・CITY CAFE大杯美式，7杯255元（約36元／杯）。

・CITY CAFE大杯拿鐵，7杯310元（約44元／杯）。

・CITY TEA黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，7杯315元（約45元／杯）。

・CITY TEA琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，7杯235元（約34元／杯）。

・CITY CAFE中杯精品美式，7杯420元（約60元／杯）。

・CITY CAFE中杯精品拿鐵，7杯470元（約67元／杯）。

▼7-11即日起至5月31日在「OPENPOINT行動隨時取」推出一周咖啡我包辦。（圖／業者提供）

●LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）

・CITY TEA冰珍珠奶茶，買1送1，5折（原價60元／杯）。⭢購買連結

・CITY CAFE大杯熱精品美式，買1送1，5折（原價100元／杯）。⭢購買連結

・CITY TEA特大杯冰青梅冰茶，買1送1，5折（原價60元／杯）。⭢購買連結

▲全家便利商店指定咖啡5折起。（圖／業者提供）

★全家

全家在APP推出「唯你獨享」優惠5折起，此波優惠每會員限購2組，不過需留意兌換效期較短，可兌換至4月25日。

●APP隨買跨店取｜即日起至4月15日

・Let’s Café大杯經典美式，2杯45元（約23元／杯）。

・Let’s Café大杯經典拿鐵，3杯110元（約37元／杯）。

▲萊爾富咖啡多項優惠買1送1。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市優惠｜即日起至4月28日：

・冰恐龍巧克力歐蕾，20元。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元／杯）。

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・中杯拿鐵，第2杯5元（約25元／杯）。

・大杯拿鐵，第2杯5元（約30元／杯）。

・中杯卡布奇諾，第2杯5元（約25元／杯）。

・大杯卡布奇諾，第2杯5元（約30元／杯）。

・中杯特濃拿鐵，第2杯5元（約30元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，第2杯5元（約35元／杯）。

●APP隨買跨店取｜即日起至4月28日：

・大杯特濃美式，買20送20（約28元／杯）。

・特大杯特濃美式，6杯215元（約36元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，買20送18（約34元／杯）。

・大杯卡布奇諾，6杯180元（約30元／杯）。

・特大杯特濃拿鐵，6杯288元（約48元／杯）。

・大杯重乳拿鐵，6杯210元（約35元／杯）。

▲美廉社咖啡寄杯5折起。（圖／美廉社提供）

★美廉社

●APP隨買跨店取｜即日起至4月28日：

・大杯美式，買5送5，5折（原價45元／杯，約23元／杯）。

・大杯鮮奶拿鐵，買5送5，5折（原價55元／杯，約28元／杯）。

・大杯濃萃美式，買5送5，5折（原價50元／杯，約25元／杯）。

・大杯濃萃鮮奶拿鐵，買5送5，5折（原價60元／杯，約30元／杯）。

・大杯沖繩黑糖奶茶，買1送1，5折（原價50元／杯，約25元／杯）。

・中杯精品迦納可可，買1送1，5折（原價55元／杯，約28元／杯）。

★全聯

●分批取咖啡優惠｜即日起至5月7日（自帶杯每杯現折8元）

全聯「分批取」期間限定推出咖啡優惠，即日起至5月7日期間自帶杯購買咖啡，每杯可現折8元，進一步壓低單杯價格，以精品美式6杯144元換算，平均單杯最低約16元，相當於約3折價。

・精品美式，6杯144元（約24元／杯）。

・小農拿鐵，10杯369元（約37元／杯）。