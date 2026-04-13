　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

代謝慢不可怕，選對關鍵成分更重要，優倍多強力苦瓜胜肽獨家ILGP®專利成分，提升吸收率！

▲▼代謝,優倍多,苦瓜胜肽。（圖／杏輝藥品提供）

圖、文／杏輝藥品提供

市面上苦瓜胜肽產品眾多，不是在強調劑量高低，就是在比加了多少複方成分，但卻忽略了二個最重要的因素，一是「吸收」，二是「代謝路徑的完整性」！

好不好吸收？是所有保健品是否有效的第一步，在好的成分，無法被吸收好好利用都是白搭！！杏輝醫藥集團本著50年的製藥理念開發「優倍多強力苦瓜胜肽」為國內率先添加有國際專利、能幫助胺基酸蛋白質吸收成分ILGP®的苦瓜胜肽產品，幫助珍貴的苦瓜胜肽分子更完整吸收，發揮最好作用！特別是40歲後隨著年紀吸收能力下降族群，更需要注意成分吸收問題。

▲▼代謝,優倍多,苦瓜胜肽。（圖／杏輝藥品提供）

▲研究發表歐洲藥理學期刊，透過雙向代謝路徑能量運用能力提升1.5倍。

什麼是代謝路徑的完整性？醣類能量代謝主要有PI3K及AMPK二種路徑，PI3K為一般醣類代謝路徑，就是當身體感知吃進醣類時身體會自然啟動的作用，但會受制於很多因素而無法完全發揮，如身體脂肪太多等；AMPK則為身體需要能量或是運動時才會觸發。

很多人以為吃苦瓜胜肽就夠！其實苦瓜胜肽只可以幫助啟動PI3K的路徑，杏輝藥廠添加專利成分ILGP®能主動喚醒AMPK，模擬運動中的代謝狀態。完整PI3K+AMPK雙路徑雙管齊下，維持正常新陳代謝*1。尤其適合缺乏運動習慣者。

▲▼代謝,優倍多,苦瓜胜肽。（圖／杏輝藥品提供）

▲杏輝獨家ILGP®專利成分，榮獲多國助營養吸收專利。

健康不應該是為了追求數字而犧牲生活享受，更不該讓日常充滿忌口壓力。杏輝集團秉持著藥廠的專業精神，研發出含有專利成分 ILGP®成分的優倍多強力苦瓜胜肽，透過增加吸收及啟動雙路徑，為您和家中的長輩打造一道隱形代謝守護網，讓在享受美食和家庭聚餐的時刻，依然能保持健康與自在。

飲食失控不可怕，選對關鍵成分很重要！杏輝醫藥專業研發，維護健康從現在開始→https://lihistatus.com/pxt0P

*1 資料來源：Eur J Pharmacol. 2010 Dec 1;648（1-3）:39-49.

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林安可連兩戰長打！生涯首度敲雙安　西武失誤連發錯失3連勝
台中名店湯包藏「生鏽鐵片」小孩險吞！業者道歉：可能是硬掉肉塊
快訊／國泰世華銀出包原因找到了
與周杰倫緋聞又被網友狂挖　田馥甄正面回應了！
桃園61人吃「最強便當」疑中毒　店家停業道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

迎接AI詐騙新挑戰！玉山銀行打詐升級全面應戰

摩斯冰紅茶24元、套餐8折　肯德基無骨雞腿霸買1送1

搭捷運還能抽大獎！TOTO極淨列車登場　把WASHLET S5帶回家

7-11自帶杯最高折15元！全家新推生鮭飯糰69折、涼麵套餐99元

必勝客X漢來海港「2款海味比薩」母親節限定　還有吳寶春聯名甜點

7-11寄杯買1送1、全家咖啡5折起　超商限時優惠一次看

麥當勞APP送雞塊、抽7大優惠券　新推「麥粉市集」點數換限定包

從眼周到全臉整體管理　朝沐和安診所打造安心無壓醫美新選擇

【廣編】許光漢代言日本銷售No.1「MUHI 無比」　夏日「止癢神作」質感上線

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

爸爸陪女兒跳ITZY夯曲　一開跳秒變主角舞感超好

迎接AI詐騙新挑戰！玉山銀行打詐升級全面應戰

摩斯冰紅茶24元、套餐8折　肯德基無骨雞腿霸買1送1

搭捷運還能抽大獎！TOTO極淨列車登場　把WASHLET S5帶回家

7-11自帶杯最高折15元！全家新推生鮭飯糰69折、涼麵套餐99元

必勝客X漢來海港「2款海味比薩」母親節限定　還有吳寶春聯名甜點

7-11寄杯買1送1、全家咖啡5折起　超商限時優惠一次看

麥當勞APP送雞塊、抽7大優惠券　新推「麥粉市集」點數換限定包

從眼周到全臉整體管理　朝沐和安診所打造安心無壓醫美新選擇

【廣編】許光漢代言日本銷售No.1「MUHI 無比」　夏日「止癢神作」質感上線

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

統合大選查賄戰力　北檢召開選情蒐會議

冷血男「貓裝籠丟海」嗆淹死　警登船搜救…2貓獲救現況曝

新型詐騙AI注意！專家示警生成式詐騙從陸海空騙到失心瘋

朝鮮對手「超進化」　林郁婷說吃過一次虧不會再吃第二次

林安可連兩戰長打！生涯首度敲雙安　西武失誤連發錯失3連勝

成軍15年...雙人組合成員突曝心聲：想走幕後　台下觀眾全傻眼

宏泰人壽遭北檢搜索　金管會：已通報重大偶發

ETtoday新聞雲「AI斥詐風雲論壇」　產官學重量級代表齊聚

大S逝後1年「代言照仍未下架」遭質疑！　小S經紀人曝背後原因

【狂喊往前走】信徒邊參拜媽祖邊拍照　動線直接塞成一團！

消費熱門新聞

7-11寄杯買1送1、全家咖啡5折起

7-11自帶杯最高折15元！全家涼麵套餐優惠

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

摩斯冰紅茶24元、套餐8折　肯德基無骨雞腿霸買1送1

拿坡里限時20天「買6送6」　整盒蛋塔免費吃

必勝客聯名漢來海港、吳寶春　「2款海味比薩+甜點」母親節限定吃

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

玉山銀行打詐升級全面應戰

肯德基免費送「無骨雞腿霸」17家限定

NB x SNOOPY春遊布章太燒　人氣角色化身滿分旅伴陪你去哪都型

哈根達斯雪糕買4送4、超商優惠一次看

搭捷運還能抽大獎！TOTO極淨列車登場

更多熱門

相關新聞

遊日3天暴肥4kg！他戒澱粉慘變「報復性吸收」　醫推3好物

遊日3天暴肥4kg！他戒澱粉慘變「報復性吸收」　醫推3好物

減肥吃什麼？減重飲食是不是一定要戒澱粉？還是說一定得去減重門診、吃減肥藥、打瘦瘦針？減重已成為全民運動，很多人在這條路上跌跌撞撞，體重上上下下，飲食更有諸多限制，其中最大的一個項目就是「控醣」。然而，主流的「低醣」理論，一開始似乎很有效，但很快就會進入「撞牆期」。還要繼續嗎？讓人十分為難。

運動體重還是不掉！營養師：問題恐在維生素D

運動體重還是不掉！營養師：問題恐在維生素D

吃飯多1習慣＝天然瘦瘦針！減重醫揭神奇功效

吃飯多1習慣＝天然瘦瘦針！減重醫揭神奇功效

席捲日韓的「耗糖操」

席捲日韓的「耗糖操」

不只少吃才會瘦　營養師揭8個燃脂小習慣

不只少吃才會瘦　營養師揭8個燃脂小習慣

關鍵字：

代謝優倍多苦瓜胜肽

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

才喊要登台　26歲諧星突傳死訊

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

明變天！　雨區擴大

樂天女孩點頭要嫁了！

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面