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頂級運動員怎麼吃？林智勝揭「五餐公式」　從飲食紀律打造巔峰表現

澧食公益飲食文化教育基金會,澧食食光餐桌,Podcast,林智勝,職棒球員,五餐公式,運動員飲食,飲食管理（圖／翻攝自影片）

▲灃食公益飲食文化教育基金會推出podcast《灃食 食光餐桌》，邀請前職棒球星林智勝分享他的「五餐公式」。（圖／翻攝自影片，以下同）

生活中心／綜合報導

現代人上班久坐時間長，又沒時間運動，生活忙碌的情況下，往往選擇外食來解決三餐。為了讓大眾能體會到「吃」不單單和營養有關，長期致力於推廣飲食教育、深化教育價值的灃食公益飲食文化教育基金會，特別推出Podcast節目《灃食 食光餐桌》，重新為社會定義「吃」的涵義，此次邀請前職棒球星林智勝分享職棒生涯中的「五餐公式」，從餐桌的角度來觀察他如何透過嚴謹的飲食紀律寫下輝煌紀錄。

職棒球員在場上揮汗如雨，面對高強度訓練與比賽節奏，為了讓身體保持最佳狀態，林智勝為自己制定了一套「五餐公式」。他談到，職棒時期由於作息特殊，經常凌晨入睡、下午才開始集合，因此一天的第一餐格外關鍵，「我一起床就會準備五顆蛋、沙拉、無糖豆漿，如果可以再加優格，第一餐一定要吃得很飽。」透過高蛋白與高營養密度的組合，啟動身體代謝，也為接下來的訓練與比賽奠定基礎。

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▲▼林智勝提到起床後的第一餐會優先補充高蛋白與營養密度高的食物。

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進入球場後，即使僅間隔約兩小時，他仍會補充第二餐，通常為球隊提供的午餐，確保基礎能量無虞。隨著時間推進，到了下午四點多的賽前階段，即使中間僅休息三小時，面對龐大訓練量，他會從球隊準備的多樣餐點中選擇健康餐，讓身體維持在適合比賽的狀態。比賽結束後，約莫晚間九點多、十點，此時飲食策略便會轉向「恢復」，例如飽足感強且易消化的麵食，幫助身體在短時間內補充消耗的能量。由於比賽後身體仍處於亢奮狀態，也會與隊友相約吃宵夜，成為一天中的第五餐。

「只要是比賽期間，基本上就是五餐。」對林智勝而言，「吃」不只是營養補給及熱量攝取，他在《灃食 食光餐桌》中也感性提到，「餐桌」的意義還代表著一種「分享」，能夠一起在餐桌上吃飯的人，一定是自己非常在意的人，透過用餐的時間，可以分享一整天下來的心情，藉此了解身邊的人、熟悉彼此。

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▲▼除了營養補給，林智勝認為「分享」是餐桌的意義。

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從職棒球場到日常餐桌，林智勝的「五餐公式」不只是飲食安排，更是一套關於節奏、紀律與身體對話的生活哲學，也讓「吃」回歸本質，照顧自己，並與他人建立連結。尤其近年運動風氣盛行，再加上多數人普遍將「流汗＝變瘦」視為減重，林智勝認為，如果只是大量流汗，「大量地怎樣」就覺得會瘦，去量InBody（身體組成分析儀）會發現，掉的只有體重，其他數值反而上升。

「如果運動只是為了減肥，那就錯了」，林智勝指出，應從建立規律且正常飲食開始，再搭配適度運動，才能真正改善體態，同時讓身體與心理同步達到平衡。而這樣的觀念不僅適用於運動員，也為一般大眾提供一種可持續的健康生活方式，不需要複製相同的進食次數，但透過重新理解「吃」這件事，找到適合自己的飲食節奏。

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►想了解更多，請搜尋《灃食 食光餐桌》

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