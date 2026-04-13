搭捷運還能抽大獎！TOTO極淨列車登場　把WASHLET S5帶回家

▲搭捷運還能抽大獎！TOTO極淨列車登場 把全新升級WASHLET S5 帶回家。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨)

記者黃稜涵／採訪報導

搭捷運不只通勤，還能走進一場療癒的童趣浴室冒險！日本衛浴品牌TOTO將繪本元素搬進台北捷運淡水信義線，打造期間限定「TOTO桑的極淨列車」，適逢兒童節登場，整節車廂化身為充滿童趣的浴室空間，讓親子在搭乘捷運的同時彷彿身歷其境，像是走進一間會說故事的浴室，在通勤過程中也能輕鬆認識潔淨與衛浴知識，還能參加活動抽獎，有機會把全新升級WASHLET S5帶回家。

▲▼日本衛浴品牌TOTO將繪本元素搬進台北捷運淡水信義線，打造期間限定「TOTO桑的極淨列車」。（圖／記者劉亮亨攝，下同）



整節車廂從車門到窗貼都融入童趣設計，TOTO也藉此傳遞品牌理念「極致生活，從小做起」，強調浴室的進化其實可以從最貼近肌膚的溫水洗淨便座開始，透過潔淨與舒適的細節設計，為日常生活一點一滴堆疊出更大的幸福感，讓看似平凡的如廁時光，也成為提升生活品質的重要關鍵。

▲▼從車門到窗貼都融入童趣設計，讓乘客可以邊搭捷運邊學衛浴小知識。



一踏進車廂，彷彿瞬間穿越進入TOTO的繪本世界，小男孩東東與小女孩陶陶，在遇見TOTO桑後，逐漸克服心中的小煩惱，勇敢踏出自己上廁所的第一步，車廂內還藏了許多TOTO小故事，色彩繽紛又富有童趣，不少乘客直呼「真的不像在搭捷運」。

▲▼乘客分享，在滑手機時以為「有人在看」，抬頭才發現是角色東東從上方探頭。



乘客分享，一走進車廂就發現整體都是插畫設計，氛圍相當童趣，甚至滑手機時還一度以為「有人在看」，抬頭才發現是角色東東從上方探頭，搭配車廂空間設計，彷彿置身在馬桶裡，臨場感十足，讓人印象深刻。她也提到，在搭乘過程中才知道，原來TOTO是最早發明免治馬桶的品牌，讓她在通勤之餘，也多認識了一些相關知識。

▲▼乘客表示，這樣的主題車廂相當適合帶小朋友一起來體驗，因為車廂內融入許多注音符號與插畫設計。



另外，有乘客表示，這樣的主題車廂相當適合帶小朋友一起來體驗，因為車廂內融入許多注音符號與插畫設計，讓孩子在搭車過程中也能邊看邊學。也有乘客指出，車廂裡藏有不少細小文字與互動提示，像是引導乘客尋找「細菌」等小彩蛋，讓人忍不住邊搭車邊觀察、邊探索，覺得很有趣。

▲▼乘客指出，車廂裡藏有不少細小文字與互動提示，覺得很有趣。



在故事設定中，原本害怕自己上廁所的東東，透過TOTO的「潔淨魔法」，逐步建立信心，像是業界首創的電解除菌水，只需自來水就能生成，有除菌率高達99%的清潔效果，再搭配黃金43度防回流設計，降低髒污殘留疑慮，讓如廁過程更加安心。另一邊，總是擔心馬桶有異味的陶陶，也透過自動除臭這項「清新魔法」，慢慢消除不安，開始練習獨立上廁所，透過角色成長的故事，將原本抽象的衛浴概念，轉化為孩子也能理解的生活知識。

▲▼透過角色成長的故事，將原本抽象的衛浴概念，轉化為孩子也能理解的生活知識。



除了主題列車吸睛登場，TOTO同步推出WASHLET瞬熱新品，包含S5、S2進階款與S2標準款，主打「瞬間加熱、持續供應」的溫水洗淨功能，使用時不需等待，且待機時自動節能，省電可達20%以上，再搭配電解除菌水技術，有效清潔噴嘴內外髒污，讓潔淨再進化。

▼即日起至5月8日止，拍下車廂內照片並上傳，就有機會抽中最大獎「全新升級WASHLET S5」。



不只好看、好拍，還有機會把大獎帶回家！即日起至5月8日（五）止，只要搭上「TOTO桑的極淨列車」，拍下車廂內照片並上傳至TOTO Taiwan官方Facebook指定貼文留言區，就有機會抽中最大獎「全新升級WASHLET S5（價值NT$32,400）」，以及《TOTO桑陪我上廁所》立體兒童繪本、TOTO桑皮革造型鑰匙圈等好禮。

認識更多TOTO桑的魔法