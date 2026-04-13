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麥當勞支持誠品立體閱讀計畫　「麥麥共讀月」讓閱讀走出餐廳、前進校園

▲▼ 麥當勞,親子共讀,麥麥共讀月,誠品,立體書,偏鄉,教育,公益,行動書車,麥麥樂天團。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞「麥麥共讀月」共同支持誠品文化藝術基金會推動立體閱讀計畫 ，透過巡迴校園的彩繪行動書車搭載著百本珍奇書籍 ，將豐富的閱讀資源帶進偏鄉 ，與孩子共同在翻頁間展開無限想像力。（圖／誠品文化藝術基金會提供）

生活中心／綜合報導

當孩子翻開書本，故事與想像力便能悄悄展開！長期關注家庭與親子族群的麥當勞，持續推廣親子共讀文化，今年「麥麥共讀月」在華山1914文化創意產業園區打造沉浸式親子共讀活動；同時，麥麥樂天團全新故事秀勇氣之光大冒險也在麥當勞餐廳展開巡迴演出，提供親子多元閱讀體驗，進一步將閱讀資源帶進偏鄉校園，透過共同支持誠品文化藝術基金會推動的「立體閱讀計畫」，包含巡迴校園的彩繪書車「誠品行動圖書館」，首度搭載上百本珍奇有趣的書籍，也邀請溜溜球金氏紀錄保持人楊元慶等多位表演藝術工作者進入校園，更在屏東東港「王船文化館」上演公益親子音樂劇演出。藉由不同形式立體閱讀體驗，讓孩子不只是「閱讀文字」，而是在翻閱、觀看與參與中，真切感受故事所帶來的驚喜與感動。

以行動支持親子音樂劇為孩子開啟更寬廣的藝文視野
除了靜態的書籍閱讀，同時透過更多元且富感染力的形式，走進孩子的生活。麥當勞支持誠品文化藝術基金會，於4月5日在屏東東港王船文化館1樓大廳演出兩場大型公益親子音樂劇《阿卡的兒歌大冒險》，透過音樂、故事與戲劇結合，為孩童打造一場結合娛樂與教育的閱讀體驗。麥當勞期望透過這樣的方式，讓孩子在輕鬆接觸故事的同時，開啟對閱讀與世界的好奇，讓創造力成為成長的重要養分。

▲▼ 麥當勞,親子共讀,麥麥共讀月,誠品,立體書,偏鄉,教育,公益,行動書車,麥麥樂天團。（圖／麥當勞提供）

▲公益親子音樂劇《阿卡的兒歌大冒險》透過音樂、故事與戲劇的生動結合，將靜態閱讀轉化為更為豐富的感官饗宴。（圖／誠品文化藝術基金會提供）

當日活動現場，麥當勞營運部中南區協理張惠鈴代表出席，與孩子一同感受故事與表演帶來的感動。演出後，麥當勞與誠品文化藝術基金會共同準備專屬禮物，包括麥當勞提袋、小麥麥家家酒組以及《我可以當個勇敢的登山家》讀本等，讓親臨音樂劇現場的伊甸基金會、屏東家扶中心、世界展望會等公益團體之孩童，得以讓閱讀與想像延續到生活中。

▲▼ 麥當勞,親子共讀,麥麥共讀月,誠品,立體書,偏鄉,教育,公益,行動書車,麥麥樂天團。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞營運部中南區協理張惠鈴（左）、誠品文化藝術基金會董事曾喜松（右）共同出席公益親子音樂劇《阿卡的兒歌大冒險》。（圖／誠品文化藝術基金會提供）

深受小朋友喜愛的「麥麥樂天團」故事秀，長期於麥當勞餐廳出演，透過互動式表演，陪伴親子家庭度過輕鬆的共讀時光。大哥哥、大姊姊以活潑生動的演出，結合角色扮演與故事情境，引導孩子在遊戲與歡笑中理解內容，讓閱讀是能被參與與感受的體驗。

隨著今年麥當勞年度選書《哇___快碰到了》亮相，麥麥樂天團同步帶來全新故事秀內容，將書中情節轉化為互動演出，透過表演進一步貼近故事世界。麥當勞持續於週末時段規劃相關活動，將共食、共遊與共讀融入日常生活。

▲▼ 麥當勞,親子共讀,麥麥共讀月,誠品,立體書,偏鄉,教育,公益,行動書車,麥麥樂天團。（圖／麥當勞提供）

▲深受喜愛的麥麥樂天團帶來全新故事秀，將年度選書轉化為活潑互動表演！（圖／麥當勞提供）

行動書車巡迴校園　精美立體書引領孩子進入想像世界
在部分偏遠山區與海濱地區，孩子能接觸到的閱讀資源相對有限。為了讓閱讀更貼近孩子生活，麥當勞支持誠品文化藝術基金會的彩繪書車「誠品行動圖書館」，將上百本珍奇有趣的「精美立體書」帶進校園。透過立體書的翻頁、拉動與精緻設計，能近距離觀察故事場景的鮮明呈現，同時透過結合觀察與探索的過程，在互動中激發更多想像與好奇。

隨書車巡迴過程中，麥當勞進一步將閱讀資源送到孩子手中，提供讀本作為閱讀禮物，讓孩子在書車離開校園後，仍能持續透過書本延伸閱讀體驗，將故事與想像帶回日常生活。

▲▼ 麥當勞,親子共讀,麥麥共讀月,誠品,立體書,偏鄉,教育,公益,行動書車,麥麥樂天團。（圖／麥當勞提供）

▲為了縮短城鄉閱讀差距，麥當勞支持行動書車「誠品行動圖書館」走進全台 18 處學校。（圖／誠品文化藝術基金會提供）

誠品文化藝術基金會在麥當勞支持推動下，行動書車的足跡已走訪多個鄉鎮，包括桃園市龍潭區龍星國小、宜蘭縣壯圍鄉新南國小、宜蘭縣蘇澳鎮南安國小，以及花蓮縣瑞穗鄉瑞北國小等校園。4月13日至4月27日將造訪花蓮縣卓溪鄉卓楓國小，4月27日至5月11日前往富里鄉萬寧國小。5、6月期間，書車將深入臺東縣，分別在5月11日至6月1日停駐鹿野鄉永安國小，6月1日至6月15日於池上鄉萬安國小停留，於6月15日至6月30日回到花蓮縣壽豐鄉溪口國小，將閱讀資源帶入更多校園，延伸閱讀的影響力。

「麥麥共讀月」讓親子共讀的閱讀文化走得更遠！
從行動書車走進校園、公益親子音樂劇的舞台演出，再到餐廳內的親子互動表演，「麥麥共讀月」透過不同形式讓閱讀走進生活。今年活動首度以創造力為核心，在華山1914文化創意產業園區推出「天生就是大故事家」兒童節親子共讀活動，鼓勵孩子透過故事與想像，表達天馬行空的想法，無論面對閱讀或創作，都能體驗其中的樂趣，家長也能引領他們學習表達能力與創意。

共讀不只是閱讀一本書，更是一段陪伴彼此的時光。透過故事，孩子可以探索未知世界，家長也能在陪伴中看見孩子的成長。在「閱讀」重新被重視、甚至被視為重要能力的今日，麥當勞透過「麥麥共讀月」持續鼓勵親子共讀，從校園、舞台到熟悉的用餐空間，讓閱讀不只發生在課堂上，更延伸至不同場域，成為生活中再普通不過的日常。

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