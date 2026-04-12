陸十項對台措施　陸學者：地方政府可聯合推動

▲大陸資深涉台學者包承柯。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

中共中央台辦今（12）日受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，涉及兩岸空中客運直航正常化、台灣農漁產品輸入大陸、上海及福建居民赴台灣本島個人遊試點等。大陸涉台學者認為，儘管國民黨是在野黨，但是藍營地方縣市可以聯合推動政策的落實。

大陸資深涉台學者、上海海峽兩岸關係研究會研究員包承柯向《東森新媒體ETtoday》分析，這次發布的措施，就是要把兩黨的政治成果、交流成果，轉化為台灣民眾實實在在的利益。

國民黨處於在野，相關措施如何落實？包承柯直指，一方面，國民黨在台灣政治的影響力並非這麼弱，從預算審查等方面，都可看到其佔立院多數的影響力；另一方面，若加上地方政府聯合積極推動，將是重要因素，一同要求民進黨當局放開限制的話，很多政策或有可能落實。

對於「探索建立國共兩黨常態化溝通機制」，包承柯分析，國共兩黨之間在共同基礎上的合作態勢非常明確且清晰，鄭麗文一方面繼承明確的反對台獨、九二共識基本立場，同時也提出兩岸的和平溝通機制，並得到中共中央總書記習近平的積極反應。

包承柯續指，這次建立的機制是資訊的傳遞，但不是真正解決問題的機制，如果國民黨未來重返執政，逐步成為關鍵的、有行政權的政黨，就能使得兩岸形成更為牢固、可靠、有價值，且可能產生實際效應的機制。

另針對鄭麗文這次訪陸行，包承柯指出，前國民黨主席吳伯雄、桃園市長張善政等多位黨內人士都給予正面肯定，因此這次訪問對國民黨內的團結、凝聚力非常加分。

此外，包承柯指出，這次「鄭習會」儘管只是第一次見面，但是關係顯得非常親切、熱情，這是國共兩黨最高領導人多年來未出現過的現象，這再次印證雙方要多互動，而中斷不交流就會增加很多誤會和溝通不暢。