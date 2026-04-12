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陸對台十項政策　台企聯：為兩岸關係向好發展注入強勁動力

▲▼國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，今日中午參加大陸全國台企聯歡迎宴會。圖為大陸全國台企聯會長李政宏受訪（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸全國台企聯會長李政宏（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

中共中央台辦今（12）日受權發布「十項促進兩岸交流合作政策措施」，大陸全國台企聯會長李政宏表示，此舉充分彰顯了大陸秉持「兩岸一家親」理念，並精準對接兩岸交流合作需求，為兩岸關係向好發展注入強勁動力。

據台企聯發布的新聞稿，李政宏指出，此次發布的十項政策，立足兩岸同胞共同福祉、聚焦台商台企期待，涵蓋青年交流、經貿往來、人員通行、文化融合等眾多領域，舉措務實、含金量極高，充分彰顯了大陸秉持「兩岸一家親」理念，推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞親情福祉的滿滿誠意。

「十項政策精準對接兩岸交流合作需求，為兩岸關係向好發展注入強勁動力，更為廣大台商台企扎根大陸發展、安心經營興業提供了堅實保障」，李政宏提到，台企聯將繼續積極發揮橋梁紐帶作用，引領更多台商台胞融入大陸「十五五」發展。

台企聯常務副會長、新聞發言人、昆山台協會長孫德聰表示，台商台胞始終是兩岸融合發展的參與者、受益者，此次發布的「十項措施」涉及兩岸空中客運直航、便利台灣農漁產品與食品入陸、支持台企拓展大陸市場等舉措，進一步促進兩岸人流、物流、商流的暢通，為台企轉型升級、拓展內需市場提供了強大支撐。

台企聯常務副會長、廈門台協會長韓螢煥表示，此次政策中有眾多涉及福建地區的利好政策，包括支持金門共用廈門新機場，推動福建地區同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，恢復福建居民赴台個人遊等增進金馬民眾利益福祉的重要舉措，與廈台融合發展高度契合，必將讓兩岸同胞往來更便捷、生活更舒心、發展更融合。

台企聯常務副會長、青委會主委周代祥表示，「十項政策」中搭建兩岸青年常態化交流平台、開放兩岸影視文化合作、恢復赴台個人遊等舉措，為兩岸青年搭建了更加暢通的交流橋梁、創造了廣闊的發展舞台。

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