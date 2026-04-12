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日月潭星光螢火季即起至5/31登場　八大據點結合多元體驗遊程

▲2026日月潭星光螢火季4月浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲2026日月潭星光螢火季4月浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2026日月潭星光螢火季」隨著春意漸濃已揭開序幕，日月潭國家風景區管理處表示，該處在5月31日前與在地協會合作，整合生態導覽、原民文化與低碳旅遊，推出一系列深度遊程，邀請國內外遊客在星螢光交織的夜晚，感受大自然最純粹的悸動。

日管處指出，今年的賞螢地圖涵蓋桃米、東光、水社、頭社、潭南、丹大、大林及蓮華池等八個據點，民眾有機會觀察到黑翅螢、大端黑螢、黃緣螢及梭德氏脈翅螢等豐富品種，各據點結合在地特色發展出多元體驗：如桃米與東光除賞螢、賞蛙，還能挑戰魚蝦生態探索、松針編織DIY及農事體驗；頭社以「螢光閃閃 浪漫飛舞」為主題，規劃專業生態導覽、水路探秘與活盆地體驗；水社則創新結合單車騎遊、近年熱門的立槳(SUP)運動與桃米魚蝦探索，推出系列微光小旅行；若深入潭南與丹大部落，則能品嚐獵人便當，並透過布農族香氛體驗與拓染手作感受濃厚的原民文化 。

▲2026日月潭星光螢火季4月浪漫登場，八大賞螢據點點亮環潭微光。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲2026日月潭星光螢火季4月浪漫登場，八大賞螢據點點亮環潭微光。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

為落實低碳旅遊，日管處推薦民眾利用台灣好行日月潭線與車埕線，搭配「日月潭智慧好行」電子旅遊套票輕鬆暢遊，且日月潭教師會館、福容徠旅水里、Cona's妮娜巧克力夢想城堡及空中的魚乳酪蛋糕等多家在地旅宿與特色商家，活動期間均推出賞螢季專屬優惠方案；遊客亦可參與「2026日月潭自行車認證活動」，只要完成指定路段騎乘與任務，即可領取當季特色獎牌 。

▲2026日月潭星光螢火季4月浪漫登場，八大賞螢據點點亮環潭微光。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處長王智益提醒，螢火蟲對環境極度敏感，需在無光害、水質與空氣良好的環境下生存，賞螢時務必遵守「不干擾、不捕捉、不傷害」三不原則，且拍照時應關閉閃光燈，若需使用手電筒則須加蓋紅色玻璃紙，穿著建議以長袖衣褲與防滑鞋為主，並請配合導覽人員引導，以降低干擾，更多活動資訊請至活動官網或相關Facebook粉絲團查詢。

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