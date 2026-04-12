明熱到36度「周三起2波鋒面」　強颱辛樂克「挑戰更強」

▲明天高溫炎熱，局部溫度上看36度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(13日)及周二各地晴到多雲，午後山區有零星雨，明天局部地區高溫上看36度；周三及周五各有一道微弱鋒面接力，北部和東部溼答答。辛樂克颱風今天下午2點增強為強烈颱風，氣象署表示，未來強度還會更強，預估周四有機會減弱。

中央氣象署預報員張承傳表示，周二之前天氣與今天類似，各地晴到多雲，明天午後山區有零星短暫陣雨；周二午後雨區擴大一些，東北部山區也有零星短暫陣雨。

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周三一道微弱鋒面通過，張承傳指出，桃園以北、東北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區、東南部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四降雨減少，不過基隆北海岸、東北部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周五另一道鋒面通過，張承傳說明，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區為零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。周六、周日東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，張承傳表示，周二之前溫度偏高，各地高溫約28到33度，明天南部近山區地區、台東有局部36度高溫，台東有焚風發生機率。周三雲量增多，周三至周五北部、東部高溫降至27到28度。

周六及周日東北季風影響，高溫再降至25到26度，低溫約20度左右。中南部溫度則不受影響，高溫約29到31度，低溫約21到23度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，周三之前金門、馬祖整天有局部霧及低雲影響能見度，周二晚上至周三清晨中部以北也容易有局部霧影響能見度。周四起基隆北海岸、東半部及恆春半島有長浪發生的機率。

颱風動態方面，張承傳指出，辛樂克颱風今天下午2點近中心最大風速每秒55公尺，之後還會再增強，朝西北轉北方向移動，離台灣較遠，即便是離台灣最近的時候也距離超過2000公里以上，對台灣沒有影響，辛樂克颱風預計周四或周五減弱。