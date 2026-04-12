「連胡會」21年後看「鄭習會」更關鍵　李振廣：危機中找和平窗口

▲「 鄭習會」的歷史階段更加重要，民進黨「抗中」僵局中為兩岸爭取和平發展 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／台北報導

備受矚目的「鄭習會」10日於北京落幕，陸方也釋出誠意十足「十項大禮包」。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETToday》訪問指出，這次鄭麗文的出訪與連戰有非常不同歷史意義，2005年的「連胡會」是開創兩岸交流新時代，2026年的「鄭習會」是「危機中和平選擇」。李振廣分析，民進黨操作兩岸面臨兵凶戰危的時刻，鄭麗文毅然率團訪陸成功讓國共恢復對話，並且設下和平護欄。透過鄭麗文提出的「5點主張」，國共兩黨正共同塑造一個和平交流的方向，為台海和平提供制度化保障。另外，大陸國家發改委主任鄭柵潔罕見出席會見，釋放出大陸方面不僅止於「握手寒暄」，可期待之後經貿執行面有其他積極訊號。

國民黨主席鄭麗文「2026和平之旅」今12日順利落幕。返台之際，陸方也送上「鄭習會」後「對台大禮包」。官媒《新華社》上午準十點以快訊形式發佈「十項促進兩岸交流合作政策措施」，特地點出中共中央總書記習近平會見國民黨主席鄭麗文主席發表重要講話，為兩黨和兩岸關係發展指明方向（四點意見），同時釋出「十項政策措施」，為推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉。

針對鄭麗文此次出訪以及「鄭習會」帶來成果，從歷史緯度來看，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETToday》訪問指出，兩者處於不同的歷史階段，2005年「連胡會」是兩岸分治60年以來，國共領導人首次交流，意義非凡，兩岸關係也在當年走向一步一步的開放。「儘管當年有陳水扁有搞各種小動作，但是兩岸走向交流合作大趨勢是明顯的，就是2005年的時候非常明顯，『連胡會』確實開創兩岸關係的新的時代。」

李振廣繼續分析，2026年「鄭習會」」更加的關鍵且值得重視，目前兩岸關係正走向一個外界都不希望看到的方向，因為民進黨的「反中、抗中」，兩岸面臨著一個很重大的選擇，「究竟是走向和平穩定交流合作？還是走上對抗？」兵凶戰危之際，鄭麗文的出訪讓外界看見「危機中依然有選擇」。

「鄭麗文努力把兩岸關係推向和平穩定發展，台海和平可以獲得保障」李振廣進一步分析，「這已經涉及兩岸人民的安危」，鄭麗文在黨內外壓力巨大的艱困環境下毅然前行，展現了政治人物的氣魄。儘管國民黨目前非執政黨，能做的或許有限，國共兩黨恢復對話溝通，至少能讓兩岸民眾看到「不只有對抗」，也給台灣民眾思考與選擇的空間。

針對鄭麗文在會見中提出的「5點主張」，內容涵蓋推動和平發展、恢復協商機制、維護台海穩定、在互信中增加台灣國際空間，以及持續發揮兩岸溝通平台。李振廣通篇解讀後認為，重點始終環繞在「政治互信」與「對話溝通」，避免兩岸的迎頭相撞。

▲李振廣用歷史階段拆解2005「連胡會」走向開放、2026年「鄭習會」止戰避險要和平 。（圖／記者任以芳攝）

李振廣指出，「當很多人在扯後腿在搗亂，鄭麗文毅然決然來大陸訪問，真的很不容易，真的值得點贊。」

他認為，相較於民進黨的斷絕往來，國民黨重新撿回兩岸溝通機制，是在試圖為台海和平獲取制度化的保障，以「國共合作」一起朝向和平方向的努力，與當年連戰打開兩岸大門一樣，顯得同樣寶貴。

此次「鄭習會」陸方會見名單，大陸國家發改委主任鄭柵潔的出現十分罕見。過去「朱習會」、「洪習會」等黨對黨會談，雙方出席者多為黨務人員，鄭柵潔身為負責大陸社會發展規劃與執行的重要政務官，其出席極為鮮見。

李振廣指出，鄭柵潔曾任國台辦副主任，對台實務非常熟悉，如今執掌發改委，手中握有政策規劃與執行權。這釋放出一個訊息，「陸方在兩岸關係上準備做些『具體的事』，說明這次會見絕非單純的握手致意，期待後續有實質的經貿交流與執行力支撐，體現了大陸方面的「實惠」安排。

最後，總結此次「鄭習會」的氛圍，李振廣給予「很好、很難得」的評價。他坦言，鄭麗文面臨的不僅是民進黨的打壓，還有來自國民黨內部的阻力。為了兩岸民眾福祉與中華民族的未來，麗文以實際行動為兩岸關係重新燃起和平發展的希望，這一步邁得十分勇敢。